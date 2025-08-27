Fenerbahçe yönetiminden Mourinho'ya sansür! Transfer eleştirileri kesildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında yönetimi topa tutmuştu. Transfer konusunda yönetime sert göndermeler yapan Portekizli hocanın Asbaşkan Hamdi Akın ile ilgili sözleri de çok konuşulmuştu. Mourinho'nun bu açıklamaları sadece Türkiye'de Portekiz spor basınında geniş yer bulurken, sosyal medyada yorum yapan Fenerbahçeli taraftarlar da Mourinho'ya hak verenler ve vermeyenler şekilde ikiye ayrıldı.

MOU'NUN AÇIKLAMALARI EKSİK VERİLDİ

Diğer yandan Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde Mourinho'nun açıklamalarını yalnızca bir kısmına yer verildi. Portekizli çalıştırıcının yönetimin transferle ilgili çalışmalarını da alaycı sözlerle eleştirdiği kısımların yanı sıra Asbaşkan Hamdi Akın'ı tanımadığına yönelik sözleri sitedeki haberde yer almadı.

MOURİNHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho çok konuşulan basın toplantısında, transfer çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Transfer için ekstra bir çaba gösterildiğini düşünmüyorum. Kulübümüz için temel konu Şampiyonlar Ligi olsaydı, Feyenoord ile Benfica maçları dönemlerinde bir şeyler gerçekleşirdi diye düşünüyorum" demişti.

HAMDİ AKIN İÇİN "TANIMIYORUM" DEDİ

“Maçtan sonra Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi’nde devam edeceğiz. UEFA listesi için bu süre zarfında bir şey olup olmayacağını şu an bilmiyorum” ifadelerini kullanan Mourinho, “Rahatlıkla turu geçebiliriz. Ne var ki Benfica’da?” diyen Asbaşkan Hamdi Akın’la ilgili de “Belki kulüp yapısında konumunu güçlendiren bir açıklama olabilir ama kendisini tanımıyorum” yorumunu yapmıştı.

'TRANSFER LİSTESİ OLDUĞUNU SANMIYORUM'

Mourinho, Portekiz basınının Sporting’de forma giyen Mozambikli kanat forvet Geny Catamo ile ilgili sorusuna ise “Geny Catamo’nun Fenerbahçe’nin listesinde olduğunu sanmıyorum! Açıkçası bir liste olduğunu da sanmıyorum" yanıtını vermişti.

