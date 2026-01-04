PlayStation 5’in ROM anahtarları sızdı

YAZILIMLA KAPATILAMAYAN BİR AÇIK

Bugüne kadar bulunan açıkların büyük bölümü yazılım güncellemeleriyle kapatılabiliyordu. Ancak BootROM anahtarları doğrudan donanıma, yani silikona gömülü. Bu da Sony’nin basit bir güncellemeyle sorunu çözmesini imkânsız hâle getiriyor.

Bu durum, kalıcı custom firmware geliştirilmesinin ve kalıcı jailbreak yöntemlerinin önünü açıyor. Yani bir kez modifiye edilen konsol, sonraki güncellemelerden etkilenmeden bu şekilde çalışmaya devam edebilecek. Sony’nin ileride donanım revizyonu (CFI-3000 serisi gibi) ile anahtarları değiştirmesi muhtemel görülüyor. Ancak hâlihazırda piyasada bulunan yaklaşık 60 milyon PlayStation 5 bu güvenlik açığından etkilenmiş durumda.