PlayStation 5’in ROM anahtarları sızdı

Ocak 04, 2026 13:45
PlayStation 5’in en kritik güvenlik katmanı olan BootROM anahtarlarının sızdırılması, konsolun kalıcı olarak hacklenebilmesinin önünü açtı. Bu gelişmenin özel yazılım, jailbreak ve emülasyon çalışmalarını ciddi biçimde hızlandırması bekleniyor.

2020’nin sonunda piyasaya çıkan PlayStation 5, aradan geçen yıllar boyunca pek çok hacker grubunun radarındaydı. Yazılım tabanlı açıklar üzerinden sisteme sızmaya çalışan bu gruplar, kullanıcıların normal şartlarda erişemediği özelliklere ulaşmanın yollarını aradı. Ancak yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan gelişme, önceki denemelerden çok daha kritik bir noktaya işaret ediyor.

EN KRİTİK GÜVENLİK KATMANI İFŞA OLDU

Yılbaşı gecesi psdevwiki.com ve bazı özel Discord kanallarında dikkat çekici bir veri sızıntısı paylaşıldı. Sızıntının arkasında, konsol hack topluluğunda tanınan “BrutalSam_” ve “Shadzey1” isimleri yer aldı. Paylaşılan veriler, PlayStation 5’in Level 0 BootROM anahtarlarını içeriyordu.

BootROM, konsol açıldığında devreye giren ilk kod parçası. Kısacası sistemin başlatma zincirini doğrulayan, neyin çalışıp neyin çalışamayacağını belirleyen en temel yapı. Bu anahtarlara erişmek, deyim yerindeyse cihazın kalbine ulaşmak anlamına geliyor.

YAZILIMLA KAPATILAMAYAN BİR AÇIK

Bugüne kadar bulunan açıkların büyük bölümü yazılım güncellemeleriyle kapatılabiliyordu. Ancak BootROM anahtarları doğrudan donanıma, yani silikona gömülü. Bu da Sony’nin basit bir güncellemeyle sorunu çözmesini imkânsız hâle getiriyor.

Bu durum, kalıcı custom firmware geliştirilmesinin ve kalıcı jailbreak yöntemlerinin önünü açıyor. Yani bir kez modifiye edilen konsol, sonraki güncellemelerden etkilenmeden bu şekilde çalışmaya devam edebilecek. Sony’nin ileride donanım revizyonu (CFI-3000 serisi gibi) ile anahtarları değiştirmesi muhtemel görülüyor. Ancak hâlihazırda piyasada bulunan yaklaşık 60 milyon PlayStation 5 bu güvenlik açığından etkilenmiş durumda.

KULLANICILAR VE GELİŞTİRİCİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Açıkçası, sıradan kullanıcıların bu anahtarları indirip hemen bir şeyler yapması pek mümkün değil. Ancak sızıntı, geliştirici toplulukları için büyük bir hızlanma anlamına geliyor. Artık her seferinde geçici yazılım açıkları aramaya gerek kalmadan, doğrudan modifiye edilmiş bir işletim sistemiyle konsolu çalıştırmak mümkün olabilecek.

Emülasyon tarafında da heyecan verici bir tablo var. BootROM anahtarları, emülatörlerin doğruluk ve uyumluluk seviyesini artırmak için kritik bilgiler sunuyor. Bu sayede PlayStation 5’in farklı sistemlerin oyunlarını çalıştırabilen bir emülasyon merkezine dönüşmesi ihtimali güçleniyor. Topluluğun yıllardır hayalini kurduğu bazı senaryolar, ilk kez bu kadar gerçekçi görünüyor.

