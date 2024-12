2025 yılında çıkacak en çok beklenen 5 büyük oyun! Birinde Türk imzası var

26 Aralık 2024 15:20 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:56

2025, oyun dünyası için uzun zamandır beklenen yapımların çıkışıyla özel bir yıl olacak. Türk oyun sektörü açısından uluslararası alanda büyük bir adım olan Black State başta olmak üzere birçok yabancı oyun stüdyosu, yeni yapımlarını önümüzdeki yıl yayınlayacak. İşte 2025'te çıkacak en çok beklenen 5 oyun!

Oyun dünyası, her geçen yıl daha da büyüyüp gelişiyor ve oyunseverlere birbirinden etkileyici ve olağanüstü yapımlar sunuyor. Stüdyolar her sene yepyeni oyunlar çıkarsa da bazı yıllar, uzun zamandır beklenen yapımların çıkışıyla oyuncuların gözünde daha da "özel" oluyor. İşte 2025 de tam böyle bir yıl olacak.

Önümüzdeki yıl, senelerdir beklenen yeni oyunlar dahil olmak üzere birçok heyecan verici yapım piyasaya sürülecek. Üstelik bunlar arasında Türkiye'den çıkan bir oyun da yer alıyor.

2025 YILINDA ÇIKACAK 5 BÜYÜK OYUN

Rockstar Games​'in yıllardır merakla beklenen GTA 6​ oyunu, şayet ertelenmezse 2025 yılında yayınlanacak. GTA tarihinde ilk kez bir kadın ana karakterin yer aldığı ve oyuncuları yeniden Vice City şehrine götürecek olan yapımın, 2025 sonbaharında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkması bekleniyor. PC sürümünün çıkış tarihi ise belli değil.

2. GHOST OF YŌTEİ

Sony​ stüdyosu Sucker Punch Productions geliştirilen ve 2020 yılında yayınlanan Ghost of Tsushima'nın bağımsız bir devam oyunu niteliğindeki Ghost of Yōtei, 2025 yılında piyasaya sürülecek. Ghost of Tsushima gibi PlayStation 4 ve 5'e çıkmıştı ancak Yōtei yalnızca PS5 için yayınlanacak. Ayrıca ilk oyun Türkçe altyazı desteğiyle sunulmuştu, ikincide de bunun devam etmesi bekleniyor.

3. DEATH STRANDİNG 2: ON THE BEACH

Oyun tasarımcısı Hideo Kojima imzalı Death Stranding'in devamı olan Death Stranding 2: One the Beach de 2025 yılında piyasaya çıkacak oyunlar arasında yer alıyor. Sam Porter Bridges'ın hikayesini devam ettirecek On the Beach oyununda Türk yönetmen Fatih Akın oyuncak bir bebek olarak yer alıyor.

4. BLACK STATE

Türkiye merkezli oyun stüdyosu Motion Blur tarafından geliştirilen Black State, grafik kalitesi ve oynanışıyla hem ülkemizde hem de dünya oyun basınında çok konuşulmuştu. Oyunun resmi bir çıkış tarihi belli değil ancak 2025 yılında PC ve GeForce Now üzerinden yayınlanması bekleniyor. Konsollara ise gelmeyecek.

Black State konusu, oyunun Steam sayfasında şöyle özetlenmiş: "Bir grup gizli bilim insanı olan Mimarlar, gizemli bir görev için seni çağırıyor. Esirleri kurtarıp ve felakete yol açan olayın arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmalısın. Ama kimse kapıların arkasında ne olduğunu bilmiyor. Kapıları açmaya hazır mısınız?"

5. ASSASSİN'S CREED SHADOWS

Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Shadows, normalde 2024 Kasım ayında çıkacaktı ancak 2025'e ertelendi. Oyuncuları feodal Japonya'ya götürecek olan Shadows, shinobi Naoe ve samuray Yasuke isimli iki oynanabilir karakteri kontrol etmenize izin veriyor. Oyun hem konsollara hem de PC'ye çıkacak.