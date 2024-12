Porsche, bilim kurgu oyunu için özel uzay gemisi tasarladı: 'Blade Runner' detayı dikkat çekti

24 Aralık 2024 10:05 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:05

Porsche, Naughty Dog'un yeni bilim kurgu oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet için 1980'lerin konsept otomobili 984'ten esinlenilen Porsche 984 Tempest NDX adlı fütüristik bir uzay gemisi tasarladı. Geminin tasarımında Blade Runner detayı dikkat çekti.

Dünyaca ünlü oyun stüdyosu Naughty Dog, bilim kurgu temalı yeni yapımı Intergalactic: The Heretic Prophet için Porsche ile iş birliğine imza attı. Porsche, oyun için özel olarak tasarlamış olduğu "Porsche 984 Tempest NDX" isimli uzay gemisiyle oyunun dünyasına fütüristik bir dokunuş getiriyor.

Geminin tasarımı ise, Porsche'nin 1980'lerde geliştirdiği ancak üretime geçmeyen iki koltuklu konsept otomobil 984'e bir selam çakıyor.

ANA KARAKTER, BU GEMİYLE YOLCULUK YAPACAK

Porsche 984 Tempest NDX, oyunun ana karakteri Jordan A. Mun'un galaksiler arası yolculuğunda ulaşım aracı olarak görev yapacak. Ancak gemide, Porsche tarafından üretildiğini gösteren çok fazla detay bulunmuyor. Bu bilgiyi, aracın arka kısmında yer alan aydınlatmalı devasa "PORSCHE" yazısı ve ikonik Porsche el yazısı fontuyla yazılmış "984 Tempest NDX" ibaresinden anlıyoruz.

Kokpitin dış kısmında küçük bir Porsche logosuna yer veren uzay gemisinin iç tasarımı ise adeta bir zaman makinesi gibi. Fütüristik kabin, retro detaylarla süslenmiş ve bu sayede 1980'lerin teknolojisine atıfta bulunuyor. Tasarımda Blade Runner estetiğinden ilham alan unsurlar da mevcut.

Naughty Dog'un Uncharted ve The Last of Us gibi ikonik serilerden sonra, bilim kurgu türünde bir oyunla geri dönmesi büyük bir merak uyandırıyor. Bununla birlikte Intergalactic: The Heretic Prophet hakkında henüz fazla detay verilmiş değil, ancak oyunun 2026 yılına kadar piyasaya çıkması bekleniyor.