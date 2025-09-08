Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Android dünyasında bir devir sona erdi: Efsanevi uygulama Nova Launcher kapatılıyor

Efsanevi Android uygulaması Nova Launcher, kurucusu Kevin Barry'nin projeden ayrılmasıyla resmi olarak sona erdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Android dünyasında bir devir sona erdi: Efsanevi uygulama Nova Launcher kapatılıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 10:45

Android cihazlarını kişiselleştirmeyi sevenlerin vazgeçilmezi olan efsanevi Nova Launcher resmen kapanıyor. On yılı aşkın süredir milyonlarca kullanıcının ana ekranını kişiselleştirmek için güvendiği araç, geliştiricisinin projeden ayrılmasıyla son buluyor.

NOVA LAUNCHER'IN KURUCUSU PROJEYİ BIRAKTI

" Authority" sitesinin haberine göre, Nova Launcher'ın kurucusu ve orijinal geliştiricisi Kevin Barry, 6 Eylül'de yaptığı bir açıklamayla, 2022'de Nova'yı satın alan analiz firması Branch'ten ayrıldığını ve artık projeyle ilgilenmeyeceğini duyurdu.

Android dünyasında bir devir sona erdi: Efsanevi uygulama Nova Launcher kapatılıyor

Nova Launcher, piyasaya çıktığı günden beri sunduğu derinlemesine kişiselleştirme seçenekleri ve özellikleriyle, stok başlatıcıların çok ötesine geçerek en iyi üçüncü taraf ana ekran başlatıcılarından biri haline gelmişti. Uygulamaya son güncelleme Mayıs 2024 tarihinde gelmişti.

Android dünyasında bir devir sona erdi: Efsanevi uygulama Nova Launcher kapatılıyor

Barry'nin projeden ayrılmasıyla birlikte Nova Launcher devri resmen sona ermiş oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AnTuTu'ya göre Ağustos 2025'in en güçlü Android telefonları belli oldu
Microsoft duyurdu: Kızıldeniz'de çok sayıda fiber kablo kesildi
ETİKETLER
#uygulama
#android
#Nova Launcher
#Kişiselleştirme
#Başlatıcı
#Kevin Barry
#Nova Launcher
#Kişiselleştirme
#Başlatıcı
#Uygulama Kapatma
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.