Android dünyasında bir devir sona erdi: Efsanevi uygulama Nova Launcher kapatılıyor

Android cihazlarını kişiselleştirmeyi sevenlerin vazgeçilmezi olan efsanevi uygulama Nova Launcher resmen kapanıyor. On yılı aşkın süredir milyonlarca kullanıcının ana ekranını kişiselleştirmek için güvendiği araç, geliştiricisinin projeden ayrılmasıyla son buluyor.

NOVA LAUNCHER'IN KURUCUSU PROJEYİ BIRAKTI

"Android Authority" sitesinin haberine göre, Nova Launcher'ın kurucusu ve orijinal geliştiricisi Kevin Barry, 6 Eylül'de yaptığı bir açıklamayla, 2022'de Nova'yı satın alan analiz firması Branch'ten ayrıldığını ve artık projeyle ilgilenmeyeceğini duyurdu.

Nova Launcher, piyasaya çıktığı günden beri sunduğu derinlemesine kişiselleştirme seçenekleri ve özellikleriyle, stok başlatıcıların çok ötesine geçerek en iyi üçüncü taraf ana ekran başlatıcılarından biri haline gelmişti. Uygulamaya son güncelleme Mayıs 2024 tarihinde gelmişti.

Barry'nin projeden ayrılmasıyla birlikte Nova Launcher devri resmen sona ermiş oldu.