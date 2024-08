Atari geri döndü! Yeni Atari 7800 Plus konsolu, retro oyun severler için tanıtıldı

/ Kaynak: The Verge

21 Ağustos 2024 09:16 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:17

Atari, retro oyun severlere yönelik heyecan verici bir duyuru yaptı: Klasik Atari 7800 ev konsolunun yeni ve kompakt bir versiyonu olan Atari 7800 Plus, yakında piyasaya sürülüyor. Cihaz hem Atari 2600 hem de 7800 oyun kartuşları ile tam uyumluluk sağlıyor, modern televizyonlara kolayca bağlanabilmesi için de HDMI portuyla donatılmış.

ATARI 7800 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Plaion ile iş birliği içinde geliştirilen Atari 7800 Plus, 1986'daki orijinal modele görsel olarak sadık kalınarak yeniden tasarlandı. Ancak biraz küçültülmüş bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular, oyunları geniş ekran modunda ya da nostaljik 4:3 en-boy oranında oynama seçeneklerine sahip olacak.

Atari 7800 Plus yalnızca konsol ile sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda iki yeni kablosuz kontrol cihazı da bu duyurunun bir parçası. Konsolun orijinal iki düğmeli kontrol cihazının modern bir versiyonu olan CX78 Plus Kablosuz Oyun Kolu, Atari 7800 Plus ile birlikte geliyor ancak 34,99 dolara ayrı olarak da satın alınabiliyor.

Bu kol, Atari 2600 Plus mini konsol ile de uyumlu olup, bir USB-C adaptörü aracılığıyla PC'ye de bağlanabildiğini belirtmekte fayda var.

ATARI 7800 PLUS FİYATI NE KADAR?

Atari, 7800 Plus'ın orijinal ve üçüncü taraf Atari oyunları ile "mükemmele yakın uyumluluğa" sahip olduğunu belirtti. Konsolun kendisiyse Bentley Bear’s Crystal Quest adlı özel bir oyun kartuşu ile birlikte geliyor. Ayrıca ayrı olarak satın alınabilecek 10 ek oyun da 29,99 dolarlık fiyatıyla oyunculara sunulacak.

Atari 7800 Plus, 129,99 dolarlık fiyatıyla şu anda ön siparişe açılmış durumda ve 2024 kışında global olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.