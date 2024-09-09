Deprem ve altın arasında dikkat çeken ilişki! Bilim insanları çarpıcı detayı keşfetti

09 Eylül 2024 09:50 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:50

Türkiye dahil dünyanın birçok bölgesinde büyük depremlerin beklendiği belirtiliyor. Bilim insanları depremler üzerindeki araştırmasına bir yenisini daha ekledi. Depremlerin altın külçelerinin oluşumuna neden olabileceği konusunda bilimsel araştırmalar yapıldı. Sarsıntılar sonucu altının nasıl biriktiğine ve altını oluşturan etmenlere dair açıklamalar yapıldı. İşte o detaylar...

Kahramanmaraş depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı: Bu beklediğimiz artçı değil, 6,6 büyüklüğünde deprem olacak

Kahramanmaraş depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı: Bu beklediğimiz artçı değil, 6,6 büyüklüğünde deprem olacak

Dünyada meydana gelen depremlerle ilgili araştırmalar sürerken sismik aktivite ve artçı sarsıntıların yeni bulgular ortaya çıkardığı gözlemlendi. Uzmanlar ülkelere göre bölgeleri analiz edip artçı sarsıntıların yaşandığını ve büyük depremlerin beklendiğini söylüyor. Bu şiddeti büyük depremlerin sonucunda yer altında yeni maddelerin gün yüzüne çıktığı belirtiliyor.

ALTIN KÜLÇELERİNİN GİZEMİ

Nature Geosciences dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre , sismik aktivite (yani depremler), Dünya yüzeyinin altında bulunan büyük altın külçelerinin gizemini çözmeye kapı açabilir.

Çoğu külçe, dünyanın dört bir yanında bulunan orojenik altın sistemlerinde oluşan kuvars damarlarından kaynaklanır. Bu sistemler insanlık tarihi boyunca önemli ekonomik öneme sahip olmuş ve şimdiye kadar çıkarılan tüm altının %75'ine kadarını temsil etmiştir. Ancak bu altın külçelerinin oluşumunun ardındaki mekanizma, bilim camiası için hâlâ araştırma konusu.

Altını Dünya kabuğunda taşımaktan sorumlu hidrotermal sıvılar genellikle çok düşük konsantrasyonlarda metal içerir (~1 ppm), buna karşın kuvars içindeki yerel altın konsantrasyonu %50'yi aşabilir ve zaman zaman yüzlerce kilogram ağırlığında külçeler üretebilir.

BİLİM İNSANLARI KÜLÇELER İÇİN ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI

Araştırmaların baş yazarı olan Monash Üniversitesi'nden jeolog Dr. Chris Voisey'e göre, sıcak su açısından zengin sıvıların soğuduğunda veya kimyasal değişime uğradığında altının ayrışarak kuvars damarlarında hapsolması sonucu ortaya çıkıyor.

Chris Voisey, "Bu teori yaygın olarak kabul görse de, özellikle bu sıvılardaki altın konsantrasyonunun son derece düşük olduğu düşünüldüğünde, büyük altın külçelerinin oluşumunu tam olarak açıklamıyor." dedi.

DEPREMLER ALTIN BİRİKMESİNE YOL AÇABİLİYOR

Daha kapsamlı araştırma için Dr. Voisey ve meslektaşları yeni bir teoriyi test etmek istedi. Depremlerin döngüsel doğası, orojenik kuvars damarlarında altın birikmesinde rol oynayabilir. Bu, piezoelektrik adı verilen bir mekanizma sayesinde mümkün oluyor. Kuvars kristalleri gibi belirli katı malzemelerin, deprem sırasında olduğu gibi strese maruz kaldığında elektrik yükü üretme yeteneği oluşuyor.

YETERLİ VOLTAJ KEŞFEDİLDİ

Bu hipotezi test etmek için Dr. Voisey ve ekibi laboratuvarda deprem koşullarını simüle etti. Kuvars üzerindeki stresin, yüzeyine elektrokimyasal olarak altın biriktirmek için yeterli voltajı üretebileceği keşfedildi. Kuvars, Dünya'da simetri merkezinden yoksun kristaller oluşturan tek yaygın mineraldir.

ALTIN TANECİKLERİ

Monash Üniversitesi'nden ortak yazar Profesör Andy Tomkins bir açıklamada, "Gergin kuvars, sadece elektrokimyasal olarak yüzeyine altın biriktirmekle kalmadı, aynı zamanda altın nanopartikülleri oluşturdu ve biriktirdi. Dikkat çekici bir şekilde, altın yeni tanecikler oluşturmak yerine mevcut altın tanecikleri üzerine birikme eğilimindeydi." diye ekledi.

Kuvarsı doğal bir pile, altını ise her depremle yavaşça biriken elektroda benzeten Dr. Voisey, "Keşfimiz, kuvars damarlarında büyük altın külçelerinin oluşumuna dair makul bir açıklama sunuyor." dedi.