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 | Suat Vilgen

Dünya gaza bastı! Tarihin en kısa günü bugün yaşanabilir

Bilim insanları kayıtlara geçen en kısa günün, tam 1 yıl önce, 5 Temmuz 2024'te Dünya'nın 1,66 milisaniye daha hızlı dönmesiyle yaşandığını duyurdu. Yeni en kısa gün rekoru ise bugün kırılabilir. Ancak rekorun gelebileceği iki farklı gün daha var! İşte detaylar...

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Dünya gaza bastı! Tarihin en kısa günü bugün yaşanabilir
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 06:59
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 07:03

Bilim insanları, 'nın dönüş hızının arttığını tarihin en kısa günü rekorunun kırılabileceğini duyurdu. DailyMail'de yer alan habere göre, Dünya'nın hızlanan dönüşünün (veya dönüş ivmesinin) her zamankinden daha hızlı hareket etmesi bekleniyor. Bilim insanları, bu yaz mevsiminin 9 Temmuz (bugün), 22 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerindeki üç gününün normal bir günden 1,3 ila 1,51 milisaniye daha kısa olmasının beklendiğini açıkladı.

Dünya gaza bastı! Tarihin en kısa günü bugün yaşanabilir

DÜNYA GAZA BASTI

Dünya'nın dönüş hızının son yıllarda giderek hızlandığı gerçeğini bilim insanları ilk kez 2020 yılında atom saatlerini kullanarak gözlemledi. 2022 yılında da benzer bir bulguya ulaşıldı Atom saati, bugüne kadar mevcut en yüksek ölçüm doğruluğunu sunan bir zaman ölçüm cihazı olarak biliniyor. Atom saatleri, ulusal standart kuruluşları tarafından Uluslararası Atom Saati'ni belirlemek, ulusal ve küresel düzeyde saatleri senkronize etmek ve televizyon istasyonlarının frekansını kontrol etmek için birincil standartlar olarak kullanılıyor.

Dünya gaza bastı! Tarihin en kısa günü bugün yaşanabilir

SON REKOR GEÇEN YIL KIRILMIŞTI

Şimdiye kadar kaydedilen en kısa gün, bir yıl önce, 5 Temmuz 2024'te Dünya'nın normal 24 saatlik günden 1,66 milisaniye daha hızlı dönmesiyle yaşandı. Dünya'nın dönüş hızının artması önemsiz görünebilir ancak araştırmacılar, saat değişiminin uydu sistemlerinden GPS doğruluğuna ve zamanı ölçme şeklimize kadar her şeyi etkileyebileceğini belirtiyor.

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HIZLANMA VE YAVAŞLAMA SÜRELİ OLUYOR

Dünya'nın dönüşü hiçbir zaman şaşmaz bir nitelikte olmadı. Hatta zaman içinde çok küçük miktarlarda, birkaç milisaniyelik hızlanma veya yavaşlamalarla değişmeye devam etmekte. Ancak bilim insanları 1970'lere kadar bu değişikliklerin doğru kayıtlarını tutmadı. Dünya daha hızlı dönmeye devam ederse, uzmanlar negatif saniye adı verilen bir saniyeyi çıkarmak zorunda kalabilir. Bu ise daha önce hiç olmadı.

ETİKETLER
#Dünya
#dünyanın dönüşü
#Teknoloji
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