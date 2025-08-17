Dünyanın en büyük roketi Starship'in tasarımı değişti

Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Mars'a gönderilecek devasa Starship uzay aracının bazı parçalarını, stabilite ve kontrolünü iyileştirmek için yeniden tasarladı. En dikkat çekici değişiklik, Super Heavy roketinden bir iniş kanadının kaldırılması oldu. Artık iniş sırasında araç kontrolünü iyileştirmek için yüzde 50 daha büyük ve daha güçlü, 3 adet yeniden tasarlanmış ızgara kanat kullanılacak.

ELON MUSK'TAN İLK YORUM

SpaceX, X hesabında yaptığı duyuruda yeni ızgara kanatçıkların karmaşık, bal peteği benzeri yüzeyini gösteren görüntüler paylaştı. Söz konusu kanatçıkların bir roket için şimdiye kadar yapılmış en büyük aerodinamik kontrol yüzeyleri arasında olduğu söyleniyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin açıklamasını kendi X hesabında paylaşarak, kısa bir yorumda bulundu: "En iyi kısım, hiçbir kısmının olmaması."

İniş ve yeniden giriş sırasında roketin konumunu ve uçuş yolunu kontrol etmek için, ızgara kanatçıkları içlerinden geçen havayı yönlendiriyor. Daha geniş yüzey alanı ve artırılmış mukavemetiyle yeni ızgara kanatçıkları, iniş aşamasında daha dik ve kontrollü bir açıyla iniş yapabilmesi için iticiye daha fazla manevra kabiliyeti sağlayacak.

Yeni kanatçıklar, roketin kurtarma sistemine de entegre ediliyor. Yeniden tasarlanan bu parçalar, alçalan roketi havadan yakalamak için geliştirilmiş fırlatma kulesinin yakalama kollarıyla hizalanacak. SpaceX, roketin yeni bir yakalama noktası ekledi ve kanatları daha alçak konumlandırarak, kule kollarıyla doğrudan uyumlu hale getirdi.

Sistem, iniş padi yerine doğrudan roketi yakalamayı mümkün kılıyor.

Kanatların daha alçak konumda olması ise roket motorlarının yoğun ısısından da korunmalarını sağlayacak. Kanatların iç kısmındaki bazı parçaların, daha iyi korunabilmesi için roketin ana yakıt tankı içerisine yerleştirildiği de belirtilmiş.