TGRT Haber
28°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Dünyanın en büyük roketi Starship'in tasarımı değişti

SpaceX, "dünyanın en büyük roketi" olarak bilinen ve insanlığı Mars'a taşımayı hedefleyen Starship aracının yeni tasarımını duyurdu. Super Heavy roketinden bir iniş kanadını kaldırarak, iniş sırasında daha fazla manevra kabiliyeti sağlayan üç devasa ızgara kanatçık kullanmaya başladı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.08.2025
14:29
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
14:29

'ın SpaceX şirketi, Mars'a gönderilecek devasa uzay aracının bazı parçalarını, stabilite ve kontrolünü iyileştirmek için yeniden tasarladı. En dikkat çekici değişiklik, Super Heavy roketinden bir iniş kanadının kaldırılması oldu. Artık iniş sırasında araç kontrolünü iyileştirmek için yüzde 50 daha büyük ve daha güçlü, 3 adet yeniden tasarlanmış ızgara kanat kullanılacak.

Dünyanın en büyük roketi Starship'in tasarımı değişti

ELON MUSK'TAN İLK YORUM

, X hesabında yaptığı duyuruda yeni ızgara kanatçıkların karmaşık, bal peteği benzeri yüzeyini gösteren görüntüler paylaştı. Söz konusu kanatçıkların bir için şimdiye kadar yapılmış en büyük aerodinamik kontrol yüzeyleri arasında olduğu söyleniyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin açıklamasını kendi X hesabında paylaşarak, kısa bir yorumda bulundu: "En iyi kısım, hiçbir kısmının olmaması."

Dünyanın en büyük roketi Starship'in tasarımı değişti

İniş ve yeniden giriş sırasında roketin konumunu ve uçuş yolunu kontrol etmek için, ızgara kanatçıkları içlerinden geçen havayı yönlendiriyor. Daha geniş yüzey alanı ve artırılmış mukavemetiyle yeni ızgara kanatçıkları, iniş aşamasında daha dik ve kontrollü bir açıyla iniş yapabilmesi için iticiye daha fazla manevra kabiliyeti sağlayacak.

Yeni kanatçıklar, roketin kurtarma sistemine de entegre ediliyor. Yeniden tasarlanan bu parçalar, alçalan roketi havadan yakalamak için geliştirilmiş fırlatma kulesinin yakalama kollarıyla hizalanacak. SpaceX, roketin yeni bir yakalama noktası ekledi ve kanatları daha alçak konumlandırarak, kule kollarıyla doğrudan uyumlu hale getirdi.

Dünyanın en büyük roketi Starship'in tasarımı değişti

Sistem, iniş padi yerine doğrudan roketi yakalamayı mümkün kılıyor.

Kanatların daha alçak konumda olması ise roket motorlarının yoğun ısısından da korunmalarını sağlayacak. Kanatların iç kısmındaki bazı parçaların, daha iyi korunabilmesi için roketin ana yakıt tankı içerisine yerleştirildiği de belirtilmiş.

Sıkça Sorulan Sorular

SpaceX neden bir iniş kanadını kaldırdı?
İniş kanadının kaldırılması, roketin aerodinamik yapısını iyileştirerek, daha az parçayla daha etkili bir kontrol sağlanmasını amaçlıyor.
#marsilya
#uzay aracı
#spacex
#roket
#starship
#Elon Musk
#Yeniden Tasarım
#Stabilite
#Teknoloji
