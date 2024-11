Elektrikli araçlarda ekspertiz hizmeti nasıl işliyor?

25 Kasım 2024 23:00 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 23:19

Türkiye'de içerisinde bulunduğumuz yıl itibarıyla elektrikli araç sayısının on bini aşması ve yaklaşık her on araçtan birisinin elektrikli olması hedefleniyor. Bu hedef ülkemizin ulaşımda çevre dostu bir yapıya kavuşması ve sürdürülebilirliğin sağlanması odaklı ilerliyor.

Elektrikli araçların üretim ve pazarlamasından ziyade satış sonrası hizmetlerin geliştirilmesi ve teknolojik altyapısının sağlanması önem arz ediyor. Vatandaşların kafasında menzil ve şarj​ sorununun giderilmesi bu araçların kullanım ve yaygınlaşmasında en önemli etken. Menzilin daha da uzatılması ve şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması sürücülerin öncelikleri arasında yer alıyor. Elektrikli araçlar​ tuttu mu? Düşük karbon salımı ve uygun maliyet vadeden elektrikli araçlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belli bir trend yakalamış durumda. Küresel pazarda elektrikli araç satışları ise yüzde 30 oranında artış kaydetti. Diğer araçlarda olduğu gibi elektrikli araçlarda da bakım​ ve ekspertizin önemi büyük. Otomobillerin alım-satım süreçlerinde ekspertizinin yapılması gerekiyor. Bir aracın mevcut durumunun ortaya konulması sürücü güvenliği açısından zaruriyet taşımaktadır. Aracın kapsamlı bir incelemeye tabi tutulması, belli bir probleminin olup olmadığı ve varsa bu sorunun nasıl giderileceği öncelikler arasında yer alıyor. Bu işlemler alıcı ve satıcı için de objektif bilgiler sunuyor. “Uzman ellerin” bakması önemli Uzman ekipler tarafından sağlanan ekspertiz hizmetinde aracın bir nevi röntgeni çıkarılıyor. Fren mekanizmasından elektrikli aksamlara; motorun performansından boya ve kaporta durumuna; şanzıman ve diferansiyelin fizyolojisinden süspansiyon ve direksiyon sisteminin niteliğine kadar geniş bir yelpazede sunulan ekspertiz hizmeti ülkemizde başarılı bir tablo ortaya koyuyor. Ekspertiz hizmetinin kullandığı son teknolojik hizmet vatandaş için de güven tesisinin oluşmasına katkı sunuyor. Peki ne tür ekspertiz hizmet sunuluyor? Fosil yakıtlı araçlarda olduğu gibi elektrikli araçlarda da ekspertiz hizmetinin sunulup sunulmadığı da merak konusu. "Elektrikli araçların ekspertizi olur mu?" Evet olur. İçten yanmalı motorlu araçlardan farklı olarak elektrikli araçların ekspertizinde de belli başlı noktalar öne çıkıyor. Bütün araçlarda olduğu, vatandaşların elektrikli araç satın alımından önce mutlaka ekspertiz uzmanları tarafından araçlarını kontrol ettirmeleri gerekiyor. Bu otomobillerin daha hassas olduğu düşünüldüğünde, ekspertiz yaptırmanın önemi daha da artıyor. Elektrikli araçlara ekspertiz yapılırken kaporta, boya, motor, mekanik, genel kondisyon gibi testlerle birlikte elektrikli motor ve aksamlarının kontrollerinin gerçekleştirilmesi lazım. Bu araçlarda bataryanın performansı, batarya süresi, kapasitesi, ısı ve voltaj durumu, şarj yatağının ne durumda olduğu, şarj olma hali, motorunun performansı, jeneratörün genel kondisyonu, dönüştürücülerin performansı gibi en ince teknik kontrollerin sağlanması şart. A’dan Z’ye objektif şekilde hizmet Otorapor oto ekspertiz de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek elektrikli araçlarda batarya pil ömrü ölçüm ve hizmetini devreye sokmuş durumda. Elektrikli araçlarda kilometreden ziyade batarya sağlığının önemli olduğuna dikkati çeken Otorapor Oto ekspertiz uzmanları şu değerlendirmeyi yapıyor: "Bir otomobilin, konusunda uzman personeller tarafından teknik cihazlar yardımıyla A’dan Z’ye incelenmesi ve tüm kontrollerin sonucunda aracın genel durumuna dair rapor oluşturulması sürücülerin öncelikli beklentisi. Biz de kurum olarak elektrikli araçların tüm inceleme ve raporlamalarını en sağlıklı ve objektif şekilde yaparak taraflara sunuyoruz. Bu konuda ise son teknoloji destekli ilerlemekteyiz"