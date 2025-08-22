Ezber bozan keşif: Hızlı şarj bataryanın ömrünü uzatıyor

Bugüne kadar hızlı şarjın bataryaların ömrünü kısalttığı kabul ediliyordu. Ancak Georgia Tech ekibinin yürüttüğü çalışmada tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Araştırmaya göre çinko-iyon bataryalar hızlı şarj edildiğinde bozulmak yerine güçleniyor ve daha uzun süre dayanabiliyor.

Üstelik hızlı şarj, bu bataryaların en büyük sorunu olan dendrit oluşumunu da engelliyor. Normalde şarj sırasında iğne gibi metal çıkıntılar oluşarak kısa devreye yol açan dendritler, hızlı şarjla birlikte ortadan kalkıyor. Bunun yerine çinko, kitap sayfaları gibi düzenli katmanlar halinde diziliyor. Bu da hem güvenliği artırıyor hem de bataryanın ömrünü uzatıyor.

ÇİNKO NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Lityum, günümüz elektrifikasyon sürecinin en kritik malzemesi. Ancak nadir bulunması, yüksek maliyeti ve tedarik riskleri büyük sorun. Çinko ise daha ucuz, daha güvenli ve doğada çok daha bol. Bu yüzden uzun süredir lityuma alternatif olarak görülüyor.

Araştırmacılar, çinkonun hızlı şarj altındaki davranışlarını gözlemlemek için özel bir cihaz geliştirdi. Bu sayede farklı hızlarda bataryanın yapısının nasıl değiştiğini anlık olarak izleyebildiler. Normalde batarya araştırmalarında tek bir parametre test edilirken, bu yöntem çok daha hızlı ve kapsamlı sonuçlar verdi.

TİCARİ KULLANIMA BİR ADIM DAHA

Şimdilik çinko-iyon bataryaların anot tarafında önemli bir ilerleme sağlanmış durumda. Ancak katot performansının geliştirilmesi hâlâ öncelikli alan. Ekip ayrıca çinko karışımlarıyla bataryayı daha da dayanıklı hale getirmeyi planlıyor.

Bu bataryaların potansiyeli yalnızca telefon veya bilgisayarlarla sınırlı değil. Güneş enerjisinin depolanması, şebeke dengeleme ve acil durum güç kaynakları gibi kritik alanlarda kullanılabileceği öngörülüyor. Araştırmacılara göre doğru adımlar atılırsa çinko-iyon bataryalar 5 yıl içinde ticari kullanıma hazır hale gelebilir.