GeForce Now'a gelecek yeni oyunlar belli oldu: Street Fighter 6, Resident Evil Village ve dahası!

01 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 10:39

NVIDIA, bulut oyun (cloud gaming) platformu GeForce Now için yeni oyunlar duyurdu. World of Warcraft ve Resident Evil Village gibi popüler yapımlar dahil olmak üzere toplamda 17 oyunun "GeForce Now by GAME+" kullanıcılarının beğenisine sunuluyor.

GEFORCE NOW'A GELEN YENİ OYUNLAR

NVIDIA'nın internet sitesindeki paylaşıma göre, GeForce Now platformuna eklenen ve eklenecek yeni oyunlar şu şekilde:

The Rogue Prince of Persia (Steam - 27 Mayıs)

Capes (Steam - 29 Mayıs)

Lords of the Fallen (PC Game Pass - 30 Mayıs)

Soulmask (Steam - 31 Mayıs)

World of Warcraft: Dragonflight (Battle.net)

World of Warcraft Classic (Battle.net)

World of Warcraft Cataclysm Classic (Battle.net)

Autopsy Simulator (Steam - 6 Haziran)

Chornobyl Liquidators (Steam - 6 Haziran)

SunnySide (Steam - 13 Haziran)

Still Wakes the Deep (Steam, Xbox, PC Game Pass - 18 Haziran)

Disney Speedstorm (Steam, Xbox, PC Game Pass)

Farm Together 2 (Steam)

Resident Evil Village (Steam)

Star Traders: Frontiers (Steam)

Street Fighter 6 (Steam)

Torque Drift 2 (Epic Games Store)

GEFORCE NOW (GAME+) NASIL KULLANILIR?

Türkiye'de GAME+ olarak hizmet veren GeForce Now, kullanıcıların ihtiyaçları olan oynama süresine göre tercih edebileceği dört farklı abonelik paketine sahip.

En düşük paket 340 TL. 3 aylık alırsanız 800 TL, 6 aylık alırsanız 1580 TL, 11 + 1 aylık alırsanız da 2880 TL ödüyorsunuz. Haftalık 10 saat kullanım süresi sunan 240 TL'lik bir seçeneği de bulunuyor. Ücretsiz "Basic" paketiyse 30 dakikalık oturum süresine sahip.