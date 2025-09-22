Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

ABD federal mahkemesi, Google'ı yıllardır gizli tuttuğu arama verilerini rakiplerle paylaşmaya zorladı. Küçük şirketler artık Google’ın devasa indeksine ve kullanıcı davranış verilerine erişerek rekabette şanslarını artırabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 17:42

ABD'de federal mahkeme, 'ı uzun süredir gizli tuttuğu arama verilerinin belirli bölümlerini rakip şirketlerle paylaşmaya zorlayan bir karar verdi.

TechSpot'a göre mahkeme kararı, küçük ölçekli şirketlerin sıfırdan devasa veri tabanları oluşturmadan rekabetçi arama motorları geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Google'ın milyarlarca web sayfasından oluşan indeksinin bir anlık görüntüsüne erişim sağlanması, rakiplerin üzerine inşa edebileceği bir temel sunacak.

Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

RAKİPLER TARAFINDAN KULLANILABİLECEK

Daha da önemlisi Google'ın tıklama ve sorgu kayıtlarına erişim, arama motorunun bugünkü haline gelmesini sağlayan geri bildirim döngüsüne benzer bir mekanizmanın rakipler tarafından da kullanılabilmesini mümkün kılacak.

Söz konusu veri, kullanıcı davranışlarını doğrudan yansıtması nedeniyle büyük önem taşıyor. Örneğin bir kişi yerel restoranlar, sağlık bilgileri veya haberler hakkında arama yaptığında Google yalnızca sonuç listesi sunmuyor; kullanıcıların hangi bağlantılara tıkladığını, sayfada ne kadar süre kaldığını ve aramaya hızlı geri dönüp dönmediğini de takip ediyor.

Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

Uzmanlar bu tür davranış verilerinin arama doğruluğunu geliştirmek için en güçlü araçlardan biri olduğunu belirtiyor. UC Berkeley İnsan Uyumluluğu Merkezi'nden kıdemli bilim insanı Jonathan Stray, bu sinyallerin "çok önemli bilgiler" sunduğunu ve arama motorunun bir sorguyu ne derece doğru yanıtladığını ortaya koyduğunu ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Penta Teknoloji ve NetApp, yeni bir iş birliğine imza attı
Gökyüzünde heyecan, yerde coşku: TEKNOFEST İstanbul 1 milyon 32 bin ziyaretçiyi ağırladı
ETİKETLER
#google
#rekabet
#aı
#Arama Veri
#Mahkeme Kararı
#Veri Paylaşımı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.