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 | Ömer Faruk Dogan

Güneş ilk kez bu kadar yakın görüntülendi: NASA tarih yazdı

NASA'nın Parker Solar Probe aracı, Güneş'i ilk kez bu kadar yakın mesafeden görüntülemeyi başardı. Araç, 2024 Aralık ayında Güneş'e en yakın geçişini gerçekleştirmişti. İşte o görüntüler...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:53

Amerika'nın uzay kurumu 'nın Güneş'i izlemek amacıyla uzaya fırlattığı "Parker Solar Probe" isimli aracı, geçtiğimiz aralık ayında, Güneş'e en yakın mesafeye ulaşarak rekor kırmıştı. Engadget'in haberine göre, bu geçiş sırasında aracın çekmiş olduğu bazı görüntüler paylaşıldı.

Güneş ilk kez bu kadar yakın görüntülendi: NASA tarih yazdı

GÜNEŞ RÜZGARININ NASIL HAREKET ETTİĞİ GÖRÜLDÜ

Uzay ajansı, Parker'ın WISPR (Wide-Field Imager for Solar Probe) cihazını kullanarak, Aralık 2024'te Güneş'in koronasından (dış atmosferi) geçerken yaptığı gözlemleri içeren bir timelapse video yayınladı. Görüntüler, Güneş rüzgarının nasıl hareket ettiğini yakından gösteriyor.

Araç, Güneş'in yüzeyinden sadece 6,1 milyon kilometre uzaklıkta bu görüntüleri kaydetti. NASA, vatandaşların bu mesafeyi daha iyi anlayabilmesi için şu örneği veriyor: "Eğer Dünya ile Güneş arasında bir karış mesafe olsaydı, Parker Solar Probe Güneş'ten yaklaşık yarım santim uzakta olurdu."

NASA Genel Merkezi Bilim Misyon Direktörlüğü'nden Nicky Fox, "Artık uzay hava olaylarının Dünya için tehdit oluşturmaya başladığı yeri gözlerimizle, yalnızca modellerle değil, gerçek gözlemlerle izliyoruz" dedi.

Bu arada aralık ayındaki geçişin ardından Parker Solar Probe, mart ve haziran aylarında da rekor mesafeyi tekrar etti. Bir sonraki geçişini 15 Eylül'de yapacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Parker Solar Probe'un Güneş'e ulaşma mesafesi ne kadar yakın?
Parker Solar Probe, Güneş'in yüzeyinden sadece 6,1 milyon kilometre uzaklıkta gözlemler yaptı.
ETİKETLER
#nasa
#koronavirüs
#Güneş Koruması
#Parker Solar Probe
#Uzay Araştırma
#Güneş Rüzgarı
#Teknoloji
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