İngiltere, casusluk yapmak isteyenlere "Sessiz Kurye" adında mesajlaşma platformu kurdu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, MI6’nın Sessiz Kurye platformunu duyurdu. Terörizm ve İngiltere’ye karşı tehditlerle ilgili bilgi paylaşmak isteyen muhbirler, kimliklerini gizleyerek MI6 ile iletişime geçebilecek. Platformun kullanımı için özel tarayıcı, VPN ve anonim telefon önerildi. MI6 Başkanı Sir Richard Moore, sistemi bugün İstanbul’da tanıttı.

Açıklamada, platformun özellikle Rusya’daki potansiyel ajanlar için tasarlandığı belirtildi. MI6, dark web’de resmi varlığını kurarak yeni casuslar bulmayı ve tehditlerle mücadele etmeyi hedefliyor. ABD’nin CIA’siyle benzer bir platformda iş birliği yaptığı, Google ile güvenli iletişim için ortaklık kurulduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, “Dünya değişirken tehditler çeşitleniyor. İngiltere’nin hasımlarının bir adım önünde olmalıyız. İstihbarat teşkilatlarımızı son teknolojiyle destekliyoruz. MI6, Rusya’da ve dünyada yeni casuslar bulacak” dedi.