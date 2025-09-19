Menü Kapat
TGRT Haber
 Ali Osman Polat

İngiltere, casusluk yapmak isteyenlere "Sessiz Kurye" adında mesajlaşma platformu kurdu

İngiltere’nin dış istihbarat servisi MI6, casusluk yapmak isteyenler için Sessiz Kurye adında gizli bir mesajlaşma platformu kurdu. Rusya ve dünya genelindeki muhbirler için tasarlanan sistem, İstanbul’da tanıtıldı. Polis, uygulamanın güvenliğini araştırıyor.

19.09.2025
19.09.2025
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, MI6’nın Sessiz Kurye platformunu duyurdu. ve İngiltere’ye karşı tehditlerle ilgili bilgi paylaşmak isteyen muhbirler, kimliklerini gizleyerek MI6 ile iletişime geçebilecek. Platformun kullanımı için özel tarayıcı, VPN ve anonim telefon önerildi. MI6 Başkanı Sir Richard Moore, sistemi bugün İstanbul’da tanıttı.

İngiltere, casusluk yapmak isteyenlere "Sessiz Kurye" adında mesajlaşma platformu kurdu

Açıklamada, platformun özellikle ’daki potansiyel ajanlar için tasarlandığı belirtildi. MI6, ’de resmi varlığını kurarak yeni casuslar bulmayı ve tehditlerle mücadele etmeyi hedefliyor. ABD’nin CIA’siyle benzer bir platformda iş birliği yaptığı, Google ile güvenli iletişim için ortaklık kurulduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, “Dünya değişirken tehditler çeşitleniyor. İngiltere’nin hasımlarının bir adım önünde olmalıyız. teşkilatlarımızı son teknolojiyle destekliyoruz. MI6, Rusya’da ve dünyada yeni casuslar bulacak” dedi.

