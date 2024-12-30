Kredi kartı bilgilerinizi saniyeler içinde çalan Chrome uzantıları: Bilgisayarınızdan hemen silin!

30 Aralık 2024 16:53 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:53

Bazı popüler Google Chrome uzantılarının, güncellemeler aracılığıyla zararlı hale getirilerek kullanıcıların parola, kredi kartı bilgileri ve diğer hassas verilerini ele geçirmeyi hedeflediği ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların derhal silmesi gereken o uzantıların listesini açıkladı.

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Son zamanlarda hacklenen Google Chrome uzantıları aracılığıyla düzenlenen siber saldırılar, kullanıcıların kritik verilerini ele geçirmeye odaklanarak birçok sistemi tehlikeye attı. Cyberhaven tarafından geliştirilen ve birçok büyük şirketin kullandığı bir Chrome uzantısının kötü amaçlı sürümü, 24 Aralık'ta güncelleme üzerinden kullanıcılara ulaştırıldı.

Aralarında Snowflake, Motorola​, Canon, Reddit, AmeriHealth, Cooley, IVP, Navan, DBS, Upstart ve Kirkland & Ellis gibi dev şirketlerin yer aldığı müşteri tabanına yapılan bu saldırıda, sistemdeki verilerin çalınmasına yönelik ciddi girişimler olduğu bildirildi. Hackerların, yalnızca Cyberhaven'i değil, birçok popüler Chrome uzantısını hedef aldığı belirtildi.

TEHLİKE ALTINDAKİ CHROME UZANTILARI

Siber saldırıdan etkilenerek zararlı hale getirilen uzantılar arasında şu isimler yer alıyor:

ParrotTalks

Uvoice

VPNCity

Internxt VPN

Bookmark Favicon Changer

Castorus

Wayin AI

Search Copilot AI Assistant

VidHelper

Vidnoz Flex

TinaMind

Primus

AI Shop Buddy

Sort by Oldest

Earny

ChatGPT Assistant

Keyboard History Recorder

Email Hunter

Visual Effects for Google Meet

Rewards Search Automator

Tackker

Bard AI Chat

Reader Mode

Bu uzantıların güncellemelerle zararlı hale getirilerek kullanıcıların sistemlerindeki verilere erişmeye çalışıldığı ifade edildi. Hedef alınan verilerin başındaysa parola, kredi kartı bilgileri ve diğer hassas kullanıcı verileri yer almakta.

Uzmanlar, bu uzantılardan bir veya birkaçını kullanan Chrome kullanıcılarını acil önlemler almaya çağırıyor. Siber güvenlik uzmanlarının önerileri şu şekilde: