Kredi kartı bilgilerinizi saniyeler içinde çalan Chrome uzantıları: Bilgisayarınızdan hemen silin!
Bazı popüler Google Chrome uzantılarının, güncellemeler aracılığıyla zararlı hale getirilerek kullanıcıların parola, kredi kartı bilgileri ve diğer hassas verilerini ele geçirmeyi hedeflediği ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların derhal silmesi gereken o uzantıların listesini açıkladı.
Son zamanlarda hacklenen Google Chrome uzantıları aracılığıyla düzenlenen siber saldırılar, kullanıcıların kritik verilerini ele geçirmeye odaklanarak birçok sistemi tehlikeye attı. Cyberhaven tarafından geliştirilen ve birçok büyük şirketin kullandığı bir Chrome uzantısının kötü amaçlı sürümü, 24 Aralık'ta güncelleme üzerinden kullanıcılara ulaştırıldı.
Aralarında Snowflake, Motorola, Canon, Reddit, AmeriHealth, Cooley, IVP, Navan, DBS, Upstart ve Kirkland & Ellis gibi dev şirketlerin yer aldığı müşteri tabanına yapılan bu saldırıda, sistemdeki verilerin çalınmasına yönelik ciddi girişimler olduğu bildirildi. Hackerların, yalnızca Cyberhaven'i değil, birçok popüler Chrome uzantısını hedef aldığı belirtildi.
TEHLİKE ALTINDAKİ CHROME UZANTILARI
Siber saldırıdan etkilenerek zararlı hale getirilen uzantılar arasında şu isimler yer alıyor:
- ParrotTalks
- Uvoice
- VPNCity
- Internxt VPN
- Bookmark Favicon Changer
- Castorus
- Wayin AI
- Search Copilot AI Assistant
- VidHelper
- Vidnoz Flex
- TinaMind
- Primus
- AI Shop Buddy
- Sort by Oldest
- Earny
- ChatGPT Assistant
- Keyboard History Recorder
- Email Hunter
- Visual Effects for Google Meet
- Rewards Search Automator
- Tackker
- Bard AI Chat
- Reader Mode
Bu uzantıların güncellemelerle zararlı hale getirilerek kullanıcıların sistemlerindeki verilere erişmeye çalışıldığı ifade edildi. Hedef alınan verilerin başındaysa parola, kredi kartı bilgileri ve diğer hassas kullanıcı verileri yer almakta.
Uzmanlar, bu uzantılardan bir veya birkaçını kullanan Chrome kullanıcılarını acil önlemler almaya çağırıyor. Siber güvenlik uzmanlarının önerileri şu şekilde:
- Etkilenen uzantıları hemen kaldırın: Yukarıdaki listede adı geçen uzantıları tarayıcınızdan derhal silin.
- Tüm parolalarınızı güncelleyin: Chrome'a kayıtlı giriş bilgilerinizi değiştirin ve mümkünse iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerini aktif hale getirin.
- Sistem güvenliğinizi kontrol edin: Antivirüs yazılımları ile cihazlarınızı tarayın.
- Güvenilir kaynaklardan güncellemeler yükleyin: Uzantıların yalnızca resmi mağazalardan ve güvenilir kaynaklardan yüklendiğinden emin olun.