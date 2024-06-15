Kurban Bayramı öncesi çarpıcı araştırma: Erkekler ile kadınların 'et sevgisi' karşılaştırıldı

15 Haziran 2024 16:00 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:00

Bilim insanları, bazı yemekleri neden yemek istemediğimizi araştırıyor

Bilim insanları, bazı yemekleri neden yemek istemediğimizi araştırıyor

Araştırmacılar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gelişmişlik düzeyinin yüksek olmasının, kadınların et yememe konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olduğu anlamına gelebileceğini, erkeklerin ise daha sık et satın alıp yemesine olanak sağlayabileceğini söylüyor.

Bulgular, erkeklerin ve kadınların daha fazla finansal esneklik ve daha zayıf toplumsal cinsiyet normları nedeniyle daha fazla seçim yapabildiği yerlerde, cinsiyetler arasında daha fazla farklılık olabileceğini gösterdi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÖNEMLİ FAKTÖR

İsviçre'deki Zürih Üniversitesi'nden Christopher Hopwood, "Çalışmamızdan elde edilen yeni bulgu, et tüketimindeki cinsiyet farkının, ekonomik ve insani gelişmişlik düzeyi daha yüksek ve cinsiyet eşitliği daha fazla olan ülkelerde daha büyük olduğudur" dedi.

Çalışmada Çin, Hindistan ve Endonezya dışında erkeklerin kadınlardan daha sık et yeme eğiliminde olduğu tespit edildi.

Et tüketimindeki farklılıklar, toplumsal cinsiyet eşitliği ile sosyal ve ekonomik kalkınmanın daha fazla olduğu ülkelerde daha büyüktü ve en büyük farklılıklar Almanya, Arjantin, Polonya ve İngiltere'de görüldü.

Scientific Reports'ta yayınlanan çalışmada araştırmacılar, yaşam beklentisi, eğitim süresi ve gayri safi milli gelir ile ölçülen farklı sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeylerine ve ekonomik katılım, eğitim düzeyleri, siyasi güçlenme, sağlık ve hayatta kalma ile ölçülen toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip ülkelerdeki kadın ve erkekler arasındaki et tüketimi farklılıklarını araştırdı.

Araştırmacılar, 2021 yılında Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya'daki 23 ülkeden 20.802 kişiden toplanan anket verilerini analiz etti.