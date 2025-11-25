Meta Google çiplerini seçince Nvidia sarsıldı

Kategoriler
Wall Street, güne teknoloji devlerinin arasında geçen kritik bir haberle başladı. Meta’nın, veri merkezlerinde Google’ın tensör işleme birimlerini (TPU) kullanmak için masada olduğu iddiası, yatırımcıların iştahını bir anda değiştirdi. The Information’ın haberine göre şirket, 2027’den itibaren TPU’lara geçmeyi değerlendiriyor; hatta Meta’nın gelecek yıldan itibaren Google Cloud üzerinden bu çipleri kiralayabileceği konuşuluyor.
Haberin yayılmasının ardından Nvidia yatırımcılarında kısa süreli bir panik havası oluştu. Şirketin hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 3,3 gerileyerek 176,49 dolara düştü.
Oysa dün tablo tam tersiydi: Nvidia günü yüzde 2,05 yükselişle 182,55 dolardan kapatmıştı. Bir anda gelen bu satış dalgası, Meta’nın GPU tercihini değiştirebileceği ihtimalinin yatırımcılar tarafından ne kadar hassas takip edildiğini bir kez daha gösterdi.
Haberin bir diğer yüzünde ise Google vardı. Alphabet’in hisseleri yüzde 3,50 artışla 329,76 dolara kadar çıktı. Üstelik bu yükseliş yeni de değil; hisseler dün de yüzde 6,3 değer kazanmıştı. Piyasanın Meta–Google yakınlaşmasını olumlu okuduğu açık.
Meta hisselerinde ise daha sınırlı bir hareket görüldü. Şirket seans öncesi yüzde 0,20 düşüşle 611,83 dolara geriledi.