Meta Google çiplerini seçince Nvidia sarsıldı

Wall Street, güne teknoloji devlerinin arasında geçen kritik bir haberle başladı. Meta’nın, veri merkezlerinde Google’ın tensör işleme birimlerini (TPU) kullanmak için masada olduğu iddiası, yatırımcıların iştahını bir anda değiştirdi. The Information’ın haberine göre şirket, 2027’den itibaren TPU’lara geçmeyi değerlendiriyor; hatta Meta’nın gelecek yıldan itibaren Google Cloud üzerinden bu çipleri kiralayabileceği konuşuluyor.