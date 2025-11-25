Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Meta Google çiplerini seçince Nvidia sarsıldı

Kasım 25, 2025 15:25
1
Meta Google

Wall Street, güne teknoloji devlerinin arasında geçen kritik bir haberle başladı. Meta’nın, veri merkezlerinde Google’ın tensör işleme birimlerini (TPU) kullanmak için masada olduğu iddiası, yatırımcıların iştahını bir anda değiştirdi. The Information’ın haberine göre şirket, 2027’den itibaren TPU’lara geçmeyi değerlendiriyor; hatta Meta’nın gelecek yıldan itibaren Google Cloud üzerinden bu çipleri kiralayabileceği konuşuluyor.

2

NVİDİA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Haberin yayılmasının ardından Nvidia yatırımcılarında kısa süreli bir panik havası oluştu. Şirketin hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 3,3 gerileyerek 176,49 dolara düştü.

3

Oysa dün tablo tam tersiydi: Nvidia günü yüzde 2,05 yükselişle 182,55 dolardan kapatmıştı. Bir anda gelen bu satış dalgası, Meta’nın GPU tercihini değiştirebileceği ihtimalinin yatırımcılar tarafından ne kadar hassas takip edildiğini bir kez daha gösterdi.

4

GOOGLE BU KEZ KAZANAN TARAFTA

Haberin bir diğer yüzünde ise Google vardı. Alphabet’in hisseleri yüzde 3,50 artışla 329,76 dolara kadar çıktı. Üstelik bu yükseliş yeni de değil; hisseler dün de yüzde 6,3 değer kazanmıştı. Piyasanın Meta–Google yakınlaşmasını olumlu okuduğu açık.

5

META CEPHESİNDE HAFİF KIPIRDANMA

Meta hisselerinde ise daha sınırlı bir hareket görüldü. Şirket seans öncesi yüzde 0,20 düşüşle 611,83 dolara geriledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.