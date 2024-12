One UI 7 Beta yayınlandı: İşte yeni özellikler ve güncellemeyi alan telefonlar

06 Aralık 2024 11:53 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 11:53

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 Beta sürümünü sonunda kullanıma sundu. Birçok yeni özellikle donatılan güncelleme, ilk olarak Galaxy S24 serisi kullanıcılarının erişimine açıldı. İşte Samsung telefonlara gelen yeni özellikler ve One UI 7 alacak bütün cihazlar!

Samsung telefonlar sil baştan tasarlanıyor! One UI 7 güncellemesinin görselleri sızdırıldı

Samsung​'un One UI 7.0 Beta​ programını ne zaman başlatacağını merak ederek geçirdiğiniz uykusuz geceleri artık gönül rahatlığıyla saymayı bırakabilirsiniz. Güney Koreli üretici, nihayet Galaxy cihazları için bir sonraki büyük Android​ ve One UI güncellemesini resmi olarak yayınlamadan önce test etmek isteyenler için One UI 7.0 Beta kayıtlarını açtı.

ONE UI 7 BETA, GALAXY S24​ KULLANICILARINA SUNULDU

Ancak eğer Galaxy S24, Galaxy S24+ veya Galaxy S24 Ultra sahibi değilseniz boşa sevinmeyin. Her zaman olduğu gibi bu yıl da Beta sürümleri en yeni Galaxy S amiral gemisi modeliyle sınırlandırılmış durumda. Tabii ki de şirket, güncellemeyi diğer modellerine de sunacak. Fakat bunun için en az birkaç hafta daha beklemek zorundasınız.

Türkiye'deki kullanıcılar için bir başka kötü haber ise, One UI 7.0 Beta sürümü henüz ülkemizde açılmadı. Öte yandan Samsung'un standart uygulamalarına göre Fan Edition modeli bu sürece dahil edilmeyecek. Yani S23 FE veya S21 FE gibi cihazları kullanıyorsanız, One UI 7'yi final sürüm yayınlanana kadar göremeyeceksiniz.

SamMobile'ın haberine göre, Galaxy S24 serisi için One UI 7.0 Beta programı ABD, Güney Kore ve Almanya'da mevcut. İngiltere'de de aktif olabilir. Polonya, Hindistan ve Çin de bu Betayı alacak, ancak muhtemelen daha sonraki bir tarihte. Bu ülkelerde yaşayan kullanıcılar, Samsung Members uygulaması üzerinden Beta sürümüne kayıt olup yükleme işlemlerini başlatabilir.

Beta sürümüne kaydolmak için S24, S24+ veya S24 Ultra cihazınızda Samsung Members uygulamasını açın, "One UI 7.0 Beta Program" başlığına dokunun ve kayıt düğmesine basın. Böyle bir başlık görünmüyorsa, uygulamanın Bildirimler bölümünü kontrol edin veya biraz sonra tekrar kontrol edin.

Kaydolduktan sonra, telefonun "Ayarlar - Yazılım Güncelleme" menüsüne gitmeniz ve ilk Beta ürün yazılımını indirmek için "İndir ve Yükle" seçeneğine basmanız gerekecektir. Elbette, Beta sürümü yüklemeden önce tüm önemli verilerinizi de yedeklemelisiniz.

ONE UI 7 BETA İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

Samsung, "Yazma Yardımı Araçları" adlı yeni bir Galaxy AI özelliğini tanıtıyor. Bu özellik, metin her seçildiğinde ortaya çıkabiliyor. Yazım, dilbilgisi ve ses tonunu kontrol etmek için kullanılabilir. Ayrıca metin özetleme ve notların otomatik biçimlendirilmesini de sağlıyor.

Çağrı Transkriptleri, One UI 7.0 ile çıkış yapan bir başka yapay zeka özelliği oldu. Kaydedilen aramaları yazıya döküyor ve 20 dili destekliyor. Bu özellik sayesinde, daha sonra her zaman yazıya dökebileceğiniz için bir görüşme yaparken manuel olarak not almanıza gerek kalmaz.

YENİ KULLANICI ARAYÜZ TASARIMI

One UI 7.0, Hızlı Panel için yeni bir düzen, daha etkileyici bir çoklu görev arayüzü ve daha basit bir bildirim ekranı içeren büyük bir kullanıcı arayüzü yeniden tasarımı getiriyor.

Bildirimler ve Hızlı Panel artık iki farklı ekran. Bildirimlere ana ekranda herhangi bir yeri aşağı kaydırarak veya ekranın üst kısmından aşağı kaydırarak erişebilirsiniz. Her bildirim artık daha büyük ve hap şeklinde.

Ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırıldığında, tüm hızlı ayar geçişlerini ve kontrollerini barındıran Hızlı Panel açılır. Artık ses kontrolü de bulunuyor. Her bir geçişin veya kontrolün sırası değiştirilebilir. Sağa veya sola kaydırarak Bildirimler ve Hızlı Panel ekranları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Samsung, Now Bar adında yeni bir kullanıcı arayüzü öğesi tanıttı. Aktif bir sesli arama, Tercüman Modu, müzik çalma, Samsung Health egzersiz takibi, SOS ve zamanlayıcı gibi devam eden etkinlikleri gösteriyor. Samsung gelecekte daha fazla uygulama ve hizmetin destekleneceğini söylüyor.

Now Bar, durum çubuğunda hap şeklinde bir öğe gibi görünür. Tıkladığınızda genişliyor ve ekranın üst kısmında beliriyor. Kilit ekranında ise ekranın alt kısmında beliriyor. Ayrıca yarı saydam bir görünüme sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

STOK UYGULAMALAR İÇİN YENİ WİDGET'LAR

One UI 7.0, stok uygulamalar için çok sayıda widget sunuyor. Dahası, bu widget'ların görünümünü ve hissini özelleştirebilir ve hatta onları etiketleyebilirsiniz. Uygulama çekmecesi dikey kaydırmaya geçirilebilir.

Pro Fotoğraf ve Pro Video modları, yakaladığınız anlara daha fazla odaklanabilmeniz için alt kısımda daha basit bir kontrol çubuğuna sahip. Pro Video modu, yakınlaştırma seviyeleri arasında daha yumuşak geçişler için granüler yakınlaştırma kontrollerine sahiptir. Geliştirilmiş seviye göstergeleri ve ızgara seçenekleri vardır.

GELİŞTİRİLMİŞ GİZLİLİK VE GÜVENLİK

One UI 7.0 ayrıca gizliliğiniz ve cihaz güvenliğiniz üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Yeni Knox Matrix Dashboard, desteklenen ev aletleri, akıllı telefonlar, tabletler ve TV'ler dahil olmak üzere tüm Samsung cihazlarınızın güvenlik durumunun bir görünümünü sunar. Bir risk durumunda, riski azaltmak için eyleme geçirilebilir bir öneri sergileyecektir.

Bağlı cihazları senkronize tutan Gelişmiş Veri Koruması, One UI 7.0 ile bir veri kurtarma yöntemine kavuşuyor. Bu cihazlardan biri kaybolursa, One UI 7.0, önceki cihazın kilit ekranını doğrulayarak kurtarılan özel verileri yeni bir cihaza aktarmanıza olanak tanır.

Otomatik Engelleyici'deki Maksimum Kısıtlamalar seçeneği artık 2G ağ erişimini devre dışı bırakıyor ve güvenli olmayan Wi-Fi ağlarına istenmeyen otomatik bağlantıları engelliyor. Telefon kilitliyken USB bağlantılarını engelleyebilirsiniz. Şarj işlemi amaçlandığı gibi çalışır. Doğrulanmamış bir kaynaktan bir uygulama veya oyun indirdiğinizde, telefon ilgili olası riskler hakkında bir uyarı gönderir.

One UI 7.0 ayrıca gelişmiş Hırsızlığa Karşı Koruma özelliklerini de beraberinde getiriyor. Telefonunuz veya tabletiniz kaybolduğunda veya çalındığında, özel verilerin kimliği belirsiz kişilerin eline geçmesini önlemek için Kimlik Kontrolü özelliği devreye giriyor.

Cihaz bilmediğiniz bir yerdeyken, güvenlik ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmak için biyometrik kimlik doğrulaması gerekecek. İstenmeyen bir kişinin cihazınızın güvenlik ayarlarını hemen değiştirmemesi için bir saatlik bir güvenlik gecikmesi getirildi.

ONE UI 7 FİNAL SÜRÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Samsung, One UI 7.0 final güncellemesinin 2025 yılının ilk çeyreğinde Galaxy S24 serisi için yayınlanacağını duyurdu. Güncelleme daha sonra diğer Galaxy cihazları için de yayınlanacak.

ONE UI 7 ALACAK TELEFONLAR

İşte One UI 7 alacak telefonlar:

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M serisi