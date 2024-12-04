Güney Kore'nin kısa süreli sıkıyönetim ilanı Asya piyasalarını sarstı! Samsung hisseleri de geri çekildi

04 Aralık 2024 16:38 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 17:01

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Salı günü ani bir kararla olağanüstü hal ilan etme planlarını duyurdu, ancak kısa bir süre sonra şok edici karardan geri adım attı. Siyasi darbe, ABD'nin önemli bir müttefiki ve uluslararası tedarik zincirlerinde kritik bir halka olan Güney Kore'yi küresel ilgi odağı haline getirdi ve finans piyasalarını sarstı. Asya borsaları negatif seyirde.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol​, Salı akşamı ülkeyi Kuzey Kore​'nin "komünist güçlerinden" koruma ve "devlet karşıtı güçleri" ortadan kaldırma gereğini öne sürerek olağanüstü hal ilan etme planlarını aniden duyurdu. Yaygın olarak iç baskılara bir cevap olarak görülen şok edici bildiri, sadece birkaç saat sonra geri alındı. Analistler, Güney Kore'de yaşanacak sıra dışı bir siyasi dramın, Asya'nın dördüncü büyük ekonomisinin zaten karanlık olan görünümünü daha da kötüleştirebileceğini söylüyor.

KORE HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Siyasi darbe, ABD'nin önemli bir müttefiki ve uluslararası tedarik zincirlerinde kritik bir halka olan Güney Kore'yi küresel ilgi odağı haline getirdi ve finans piyasalarını sarstı.

ABD'de listelenen Kore hisseleri Yoon'un ilk sıkıyönetim emri üzerine sert bir düşüş yaşarken, Güney Kore won'u haber üzerine ABD dolarına karşı iki yıllık yeni bir düşük seviyeye ulaştı. Para birimi o zamandan beri kayıplarının çoğunu telafi etti.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, ekonomi ve maliye bakan yardımcısı Kim Byung-hwan, piyasaların Çarşamba günü açılmasından kısa bir süre önce, düzenleyicinin borsa piyasasını "herhangi bir zamanda" istikrara kavuşturmak için 10 trilyon won (7,06 milyar dolar) harcamaya hazır olduğunu söyledi.

Güney Kore'nin Kospi endeksi, muhalefet milletvekillerinin Yoon'a karşı azil sürecini başlatmasının ardından günün erken saatlerindeki %2'nin üzerindeki kayıplarını azaltarak Çarşamba günü %1,44 düşüşle kapandı.

Güney Kore wonu, Salı günü 1.444,93'e gerileyerek Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine ulaştıktan sonra, son olarak ABD doları karşısında 1.414,22'de yatay seyrediyordu.

KORE HİSSELERİNİ BUNDAN SONRA NE BEKLİYOR?

Deutsche Bank stratejistleri Çarşamba günü yayınladıkları bir araştırma notunda, "Şimdilik çok daha sakin bir durum var, ancak Güney Kore'nin küresel tedarik zinciri için ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, bu konu hala radarımızda tutulması gereken bir konu" dedi.

Morgan Stanley'nin Asya ve EM hisse senedi stratejisti Jonathan Garner da Wall Street bankasının Kore hisse senetleri nedeniyle düşük ağırlıklı olduğunu söyledi.

SAMSUNG'UN HİSSELERİ DE GERİ ÇEKİLDİ

Güney Kore'nin en büyük şirketi olan teknoloji devi Samsung'un hisseleri Çarşamba günü %1 düşerken, pil üreticisi LG Energy Solution ve otomobil üreticisi Hyundai Motor sırasıyla %2,8 ve %2,4 oranında kayıp kaydetti.

Özellikle Asya döviz piyasaları olmak üzere Kore varlıkları ve birbirine bağlı piyasalarda olumsuz fiyat hareketleri ve oynaklığın devam etmesi bekleniyor.