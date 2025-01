One UI 8 için ilk bilgi geldi: Samsung telefonlara yıllar önce kaldırılan özellik geri dönüyor

12 Ocak 2025 11:55 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:56

Samsung'un Android 16 (One UI 8) güncellemesi ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Bu güncellemeyle birlikte şirketin eski TouchWiz arayüzünde kullanılan, One UI'a geçtikten sonra ise kaldırdığı "Decal Shader" özelliğinin geri geleceği öğrenildi. One UI 8 çıkış tarihi ve One UI 8 alacak telefonlar konusunda da bazı bilgiler mevcut.

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzünü henüz kullanıma sunmazken, Google, Android 16 Geliştirici Önizleme sürümünü çoktan yayınladı ve işletim sistemini beklenenden daha erken bir tarihte piyasaya süreceğini duyurdu. Öte yandan Güney Koreli üreticinin Android 16 tabanlı One UI 8 sürümü hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. "DECAL SHADER" GERİ DÖNÜYOR SmartPrix'e göre, Samsung'un yazılım ekosisteminde Android 16 tabanlı One UI 8 sürümüne (One_UI_8_0) ait referanslar bulundu. Bu güncellemeyle beraber, şirketin eski modellerinde kullanılan TouchWiz arayüzünden kalma "Decal Shader" özelliğini akıllı telefonlara geri getireceği ortaya çıktı. One UI'a geçişten bu yana büyük ölçüde bulunmayan Decal Shader'ın, mevcut One UI 7'ye kıyasla ana ekrandaki görsel geçişleri geliştireceği tahmin ediliyor. Ancak özelliğin tam olarak nasıl uygulanacağı belirsizliğini koruyor. Tanınmış sızıntı uzmanı Ice Universe, eski tasarım ilkelerine modern bir dokunuş sunan dalgalanma efektli yeni bir kilit ekranı animasyonu olarak işlev görebileceğini öne sürüyor. ONE UI 8 NE ZAMAN GELECEK? One UI 8 sürümünün resmi olarak ne zaman piyasaya sürüleceği henüz netleşmiş değil. Ancak Samsung, 22 Ocak'ta Galaxy S25 serisini Android 15 tabanlı One UI 7 ile tanıtacak. Şirketin, One UI 8 güncellemesini yazılım döngüsünün ortalarına denk gelen bir zamanda yayınlayarak bu özelliği geliştirmek için bolca zaman ayırabileceği düşünülüyor. ONE UI 8 ALACAK TELEFONLAR One UI 8 güncellemesini alacak telefonlar listesi de henüz belli değil. Ancak Galaxy S22, S23, S24 ve S25 gibi Samsung'un amiral gemisi cihazları kesinlikle yeni sürümden mahrum kalmayacaktır. Ek olarak bazı "Galaxy A ve M serisi" modeller ile Galaxy Tab serisinin de güncellemeyi alması bekleniyor.