PlayStation Plus, Eylül 2024 kataloğunu açıkladı: PS Plus'ın yeni aylık oyunları

29 Ağustos 2024 09:54 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:57

Teknoloji devi Sony, PlayStation Plus hizmetindeki oyun kataloğunu yepyeni oyunlarla genişletmeye devam ediyor. Ağustos ayında The Witcher 3 ve Watch Dogs 2 gibi en az 15 oyun Extra ve Premium üyelerine sunulmuştu. PlayStation Plus Eylül 2024 oyun listesi de paylaşıldı.

PS Plus, Eylül 2024 tarihinde ücretsiz yapacağı oyunları duyurdu. PlayStation'ın internet sitesinde yayınlanan bir makaleyle duyurulan bu listede 3 oyun yer alıyor. Peki PlayStation Plus Eylül 2024 oyun kataloğunda neler var? İşte ayrıntılar...

PS PLUS AYLIK OYUNLAR (EYLÜL 2024)

PS Plus Eylül kataloğu Quidditch Champions, MLB The Show 24 ve Little Nightmares II oyunlarını ağırlayacak. Farklı oyun türlerine ve oynanış mekaniklerine sahip olan bu üç yapım, 3 Eylül Salı günü itibarıyla erişilebilir olacak.

Quidditch Champions | PS4, PS5

MLB The Show 24 | PS4, PS5

Little Nightmares II | PS4, PS5

PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?

PlayStation Plus Türkiye fiyatları, 2023 yılında yüzde 600'e varan bir zam almıştı. Sony, hem aylık hem 3 aylık hem de yıllık fiyatları artırmıştı.

Zam sonrası abonelik fiyatları şu şekilde oldu:

PlayStation Plus Essential: Aylık 175 TL, 3 aylık 440 TL, yıllık 1,400 TL

PlayStation Plus Extra: Aylık 260 TL, 3 aylık 720 TL, yıllık 2,340 TL

PlayStation Plus Deluxe: Aylık 305 TL, 3 aylık 830 TL, yıllık 2,740 TL