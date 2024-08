PlayStation 5 ve DualSense zamlandı: PS5 güncel fiyat listesi!

27 Ağustos 2024 15:57 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:59

Teknoloji devi Sony, PlayStation 5 Pro için çalışmalarını sürdürürken düz PS5 ile DualSense oyun kolu için tepki çekebilecek bir adım atarak fiyat artışına gideceğini resmen duyurdu. Zam kararı yalnızca Japonya'da geçerli olsa da yakında ABD ve Avrupa gibi bölgelerde de uygulanma ihtimali var. Peki PS5 fiyatları ne kadar oldu?

PLAYSTATION 5 FİYAT LİSTESİ (EYLÜL 2024)

VGC tarafından bildirildiği üzere, PlayStation Blog sayfası standart PS5 için 66.980 Yen'den (yaklaşık 462 dolar) 79.980 Yen'e (yaklaşık 552 dolar) ve yalnızca dijital konsol için 59.980 Yen'den (yaklaşık 414 dolar) 72.980 Yen'e (yaklaşık 504 dolar) fiyat artışını doğruladı.

DUALSENSE VE PLAYSTATION PORTAL NE KADAR OLDU?

Değişiklikler 2 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek ve aksesuarları da etkileyecek. DualSense kontrol cihazları 65 dolardan 80 dolara, PlayStation Portal ise 205 dolardan 240 dolara yükselmiş durumda.

SONY, PS5 ZAMMINI NEDEN YAPTI?

Sony, fiyat artışıyla ilgili olarak "Küresel ekonomik durumdaki mevcut dalgalanmalar da dahil olmak üzere son zamanlardaki zorlu dış ortamın ve bunun işimiz üzerindeki etkisinin bir sonucudur" ifadesini kullandı. Bu fiyat artışının diğer bölgeleri de etkileyip etkilemeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

PlayStation 5, Ağustos 2024 itibariyle 61,7 milyon adet satarak iyi bir performans gösterse de Sony, satışların 2023'e kıyasla düştüğünü açıkladı. Ancak Sony'nin bu mali yıl için genel PS5 satış hedefini geçen yıl hedeflediği 21 milyon birimden 18 milyon birime düşürmesi nedeniyle bu düşüş bekleniyordu.

Pek çok kişi donanım satışlarının düşmesinin olası bir nedeni olarak PS5'e özel oyunların eksikliğine işaret etti. Sony bu mali yılda büyük serilerinden hiçbir yeni oyunun piyasaya sürülmeyeceğini belirtti. Bu da Spider-Man, God of War, The Last of Us, Ratchet and Clank, Horizon, Ghost of Tsushima ya da başka bir oyunun olmayacağı anlamına geliyor.

PLAYSTATION 5 PRO, ÜST DÜZEY ÖZELLİKLERİ İLE GELİYOR

Sony'nin 2024 yılında PS5 Pro'yu piyasaya sürmeye hazır olduğu yönünde söylentiler var. Raporlara göre PS5 Pro, PlayStation 5'ten 4 kat daha iyi ışın izleme performansına sahip olacak. Grafik işleme gücü 10,28 terafloptan 33,5 teraflopa çıkacak. En önemlisi de, 4K 60 FPS özelliğini her oyunda standart olarak sunacağı iddia ediliyor.