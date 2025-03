PS Plus Nisan 2025 oyunları belli oldu: 5.300 TL'lik 3 oyun ücretsiz

Sony'nin oyunculara sunduğu popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus, Nisan 2025 ücretsiz oyunlarını duyurdu. God of War Ragnarök, The Last of Us Part 1 ve Spider-Man: Miles Morales gibi efsanevi yapımlardan sonra şirket, bu kez de tam 5.300 TL değerinde üç büyük oyunu PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunacak.

PS PLUS NİSAN 2025 ÜCRETSİZ OYUNLARI LİSTESİ

PlayStation Plus aboneleri, nisan ayında bu 3 oyunu hiçbir ek ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyebilecek. Açıklanan listede, son dönemin dikkat çeken FPS aksiyon oyunu RoboCop: Rogue City, korku türünün efsanelerinden uyarlanan The Texas Chain Saw Massacre ve RPG sevenlerin favorilerinden Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory bulunuyor.

PlayStation Store'dan alınan bilgilere göre, oyunların normal satış fiyatları şöyle:

RoboCop: Rogue City (2.099 TL değerinde)

The Texas Chain Saw Massacre (699 TL değerinde)

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory (2.499 TL değerinde

PlayStation Plus aboneleri, kampanya kapsamında oyunları nisan ayı boyunca hesaplarına ekleyip, abonelikleri süresince diledikleri zaman oynayabilecekler. Ancak oyunlar PS Plus'tan kaldırıldıktan sonra oynamaya devam edebilmeleri için tekrar satın almaları gerekecek.

PLAYSTATION PLUS ÜYELİK ÜCRETLERİ

PlayStation Plus Türkiye abonelik ücretleri aylık, 3 aylık ve yıllık olmak üzere üçe ayrılıyor:

PlayStation Plus Essential:

Aylık: 175 TL

3 Aylık: 440 TL

Yıllık: 1.400 TL

PlayStation Plus Extra:

Aylık: 260 TL

3 Aylık: 720 TL

Yıllık: 2.340 TL

PlayStation Plus Deluxe (Premium'un Türkiye versiyonu):

Aylık: 305 TL

3 Aylık: 830 TL

Yıllık: 2.740 TL