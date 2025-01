Spider-Man 2 PC sürümü çıktı! Türk oyunculara kötü bir haber var

31 Ocak 2025 10:37 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:38

Marvel’s Spider-Man 2, bilgisayar için çıkış yaptı ve oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu. Oyun, ultra geniş monitör desteği, gelişmiş ışın izleme teknolojileri (DLSS 3.0, FSR 3.1) ve yüksek performans seçenekleriyle geliyor. Ancak Türk oyuncuları hayal kırıklığına uğratan bir durum mevcut.

Popüler PlayStation oyunları arasında yer alan Marvel’s Spider-Man 2, 20 Ekim 2023'te PlayStation 5’e özel olarak çıkış yapmıştı. Sony, son dönemde PlayStation oyunlarını PC platformuna getirme stratejisini sürdürerek Spider-Man 2 PC versiyonunu 30 Ocak’ta Steam ve Epic Games Store’da yayınladı. Ancak Türk oyunculara kötü bir haber var.

MARVEL’S SPİDER-MAN 2, TÜRKÇE ÇIKMADI

Marvel’s Spider-Man 2, Türkçe altyazı veya seslendirme desteğine sahip değil. Türk kullanıcılar bu duruma tepki olarak Sony cephesini eleştirse de şirket, 2018’de çıkardığı Marvel’s Spider-Man ile 2020’de yayınlanan Spider-Man: Miles Morales oyunlarında da Türkçe’yi yok saymıştı.

PlayStation, son yıllarda en azından kendi oyunlarını Türkçe altyazı ve/veya seslendirme desteği ile çıkarıyordu. Last Of Us 1&2, Uncharted serisi, Ghost of Tsushima, God of War, Bloodborne ve Horizon Forbidden West en bariz örneklerden. Ancak Spider-Man serisi, kimsenin bilmediği bir sebeple istisna olmuş. PlayStation, Türkiye’den çıktığı için bu konuda resmi bir açıklama da yapan yok.

SPİDER-MAN 2 KONUSU

Spider-Man 2, Peter Parker ve Miles Morales’in hikayesini anlatmaya devam ediyor. New York’u korumaya çalışan iki Spider-Man, hem kendi aralarındaki dinamikleri hem de şehri sarsan yeni bir tehdidi dengelemek zorunda kalıyor. Venom ve tehlikeli yeni simbiyot tehdidi, sadece kahramanlarımızı değil, sevdiklerini de büyük bir tehlikeye atıyor. Peter ve Miles, maskenin ardında ve gerçek hayatlarında büyük sınavlarla karşı karşıya kalırken, oyuncular heyecan dolu bir maceraya atılıyor.

PC VERSİYONUNDA SUNULAN YENİLİKLER

PC platformunda gelişmiş grafik seçenekleri ve platforma özel teknolojilerle gelen Marvel’s Spider-Man 2, yüksek performans ve geniş ekran desteği sunuyor. Oyunun PC sürümü şu yenilikleri içeriyor:

Ultra geniş monitör desteği (48:9’a kadar)

NVIDIA DLSS Ray Reconstruction ve DLSS 3.0

FSR 3.1 Frame Generation

Intel XeSS desteği

Bu özellikler, oyunun daha akıcı, yüksek çözünürlüklü ve gelişmiş ışın izleme teknolojisi ile oynanmasını sağlayacak.

MARVEL’S SPİDER-MAN 2 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Nixxes ve Insomniac Games, oyunun PC sistem gereksinimlerini detaylandırdı. Oyuncular, sistemlerine bağlı olarak farklı grafik seviyelerinde oyunu oynayabilecekler. İşte detaylar:

Minimum Sistem Gereksinimleri (720p, 30FPS, Düşük Ayarlar)

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500 XT

NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500 XT İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 3100 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Depolama: 140 GB SSD

Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p, 60FPS, Orta Ayarlar)

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700 İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Depolama: 140 GB SSD

Yüksek Ayarlar (1440p, 60FPS)

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800

NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 İşlemci: Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Depolama: 140 GB SSD

Yüksek Işın İzleme Gereksinimleri (1440p, 60FPS)

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7900 XT

NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7900 XT İşlemci: Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Depolama: 140 GB SSD

Çok Yüksek Işın İzleme Gereksinimleri (1440p, 60FPS)

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX

NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX İşlemci: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5900X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Depolama: 140 GB SSD

Ultimate Işın İzleme Gereksinimleri (4K, 60FPS, Çok Yüksek Ayarlar)

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA GeForce RTX 4090 İşlemci: Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D Bellek: 32 GB RAM

32 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Depolama: 140 GB SSD

SPİDER-MAN 2 PC SÜRÜMÜ NE KADAR?

Spider-Man 2 oyununun Steam fiyatı 59,99 dolar. Epic Games fiyatı ise 1,499 TL.