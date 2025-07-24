Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Trump’tan 28 sayfalık yeni plan! Gücün ve paranın yeni kaynağı

Donald Trump yönetimi, çarşamba günü ABD'nin yapay zekâ yarışında ipi göğüslemesi için hazırlanan kapsamlı bir eylem planını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump’tan 28 sayfalık yeni plan! Gücün ve paranın yeni kaynağı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 10:49

28 sayfalık belgeyle birlikte kamuoyuna açıklanan yapay zeka stratejisi, Washington'un bu alandaki hedeflerini net şekilde ortaya koyuyor: Daha az bürokrasi, daha fazla inovasyon ve "Amerikan modeli"nin dünya standardı haline gelmesi.

"YAPAY ZEKÂ, İNTERNET KADAR DÖNÜŞTÜRÜCÜ OLACAK"

Beyaz Saray’ın AI (Yapay Zekâ) sorumlusu David Sacks, gazetecilerle yapılan toplantıda, "Bu artık küresel bir rekabet. Yapay zekâ, ekonomiden ulusal güvenliğe kadar her şeyi etkileyecek bir . bu alanda lider kalmalı," dedi.

Trump da aynı gün Washington’da düzenlenen “Yapay Zekâ Yarışını Kazanmak” etkinliğinde sahneye çıktı ve bu teknolojiyi “güzel bir bebek” olarak tanımladı: “O bebeği büyütmeli, gelişmesine izin vermeliyiz. Onu saçma kurallarla ya da siyasî kısıtlamalarla durduramayız.”

Her ne kadar “yapay” kelimesinden pek hoşlanmasa da (“Ben yapay olan hiçbir şeyi sevmem” diyerek), yapay zekânın geleceği belirleyecek bir alan olduğunun altını çizdi.

Trump’tan 28 sayfalık yeni plan! Gücün ve paranın yeni kaynağı

ÜÇ AYAKLI PLAN: İNOVASYON, ALTYAPI, STANDARTLAŞMA

Yeni eylem planı üç temel hedefe dayanıyor:

  1. İnovasyonu hızlandırmak
  2. Yapay zekâ altyapısını ABD'de güçlendirmek
  3. Amerikan donanım ve yazılımını küresel standart haline getirmek

Plan, federal hükümetin büyük dil modellerini yalnızca “ideolojik önyargıdan arındırılmış ve nesnel” sistemlerden satın almasını öneriyor. Ancak uzmanlar, bu kriterin nasıl ölçüleceği konusunda ciddi belirsizlikler olduğunu söylüyor.

Ayrıca plan, veri merkezleri, yarı iletken fabrikaları ve enerji altyapısı için izin süreçlerinin hızlandırılmasını öngörüyor. ABD’li şirketlerle iş birliği içinde “tam paket AI ihracat modelleri” oluşturulacak; böylece müttefik ülkelere yazılım, donanım ve yapay zekâ modelleri bir arada sunulacak.

Trump’tan 28 sayfalık yeni plan! Gücün ve paranın yeni kaynağı

FEDERAL DÜZEYDE TEK STANDART HEDEFİ

Trump, eyaletlerin farklı farklı regülasyonlar getirmesini eleştirerek, “50 ayrı eyaletin 50 ayrı kuralı olamaz. Tek bir federal standart şart,” dedi. Bu sözleri, Temmuz başında Senato’dan geçen ve eyaletlerin kendi AI yasalarını 10 yıl boyunca uygulamasını engellemeye çalışan bir düzenlemenin iptal edilmesiyle çelişiyor.

Bazı uzmanlar ve sivil toplum grupları ise Trump’ın planının, ve etik gibi konuları geri planda bırakarak, yalnızca teknoloji devlerinin çıkarlarını gözettiğini savunuyor. Electronic Privacy Information Center ve Writers Guild of America East gibi kurumlar, buna karşılık “Halkın Yapay Zekâ Planı” adı altında alternatif bir strateji öneriyor.

Trump’tan 28 sayfalık yeni plan! Gücün ve paranın yeni kaynağı

YATIRIMLAR ARTIYOR, ÇİN ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Trump’ın ikinci döneminde, teknolojiye yönelik yatırımlar hız kazandı. Örneğin 15 Temmuz’da Pennsylvania’da duyurulan 90 milyar dolarlık yatırım paketi, yapay zekâ alanında büyük bir hamle olarak görülüyor. Ayrıca 500 milyar dolarlık “Stargate” adlı AI altyapı projesi de SoftBank, Oracle ve OpenAI CEO’su Sam Altman gibi isimlerin ortaklığıyla hayata geçiyor.

Trump ayrıca, Biden döneminde ’e getirilen yapay zekâ çipi ihracat kısıtlamalarını da gevşetiyor. Nvidia’nın H20 çiplerini Çin’e yeniden satmaya başlaması bu değişimin en somut örneklerinden biri.

Beyaz Saray, bu adımların hem ekonomik bağımsızlık hem de Çin karşısında stratejik üstünlük sağlaması için atıldığını belirtiyor.

Trump’tan 28 sayfalık yeni plan! Gücün ve paranın yeni kaynağı

SİYASİ VE ETİK TARTIŞMALAR SÜRECEK GİBİ

Plan, teknolojinin gelişmesini hızlandırmayı hedefliyor ancak bunun karşısında çocuk güvenliği, istihdam kaybı ve mahremiyet gibi kritik konuların gölgede kalmasından endişe ediliyor. Ayrıca yapay zekâ sistemlerinde ideolojik “önyargı”nın nasıl ölçüleceği ya da kim tarafından denetleneceği sorusu, teknik olduğu kadar siyasî bir tartışmayı da beraberinde getiriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Xiaomi hemşerilerini hesaba katmadı! Çinlileri sürekli uyuyor sanıyor: 20'den fazla uyarı verdi
ETİKETLER
#çin
#güvenlik
#yapay-zeka
#Abd
#Teknoloji
# Ekonomi
#Etik Eğitimi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.