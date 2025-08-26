Türkiye'de en çok IMEI kaydı yapılan telefon markaları belli oldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2025 yılının ilk üç ayına ait Mobil Cihaz Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de toplam 2,78 milyon adet yeni cihazın kaydı yapıldı. İlk bakışta yüksek görünse de, bir önceki yılın aynı dönemindeki rakamlarla kıyaslama yaptığımızda büyük bir düşüş yaşandığı anlaşılıyor.

2024'ün ilk çeyreğinde tam 3,16 milyon cihaz kaydı yapılmıştı. Yani pazar, bir yıl içinde neredeyse yarım milyonluk bir kayıp yaşamış.

APPLE ZİRVEDE

Bu dönemde liderlik koltuğuna oturan marka ise yine Apple oldu. ABD'li şirket, yılın ilk çeyreğinde tam 912 bin cihaz kaydıyla zirvede yerini almayı başardı.

Apple'ı yakından takip eden ikinci isim ise, 829 bin adet cihaz kaydıyla Samsung oldu. Ülkemizde güçlü bir performans sergileyen Samsung, pazardaki en önemli oyunculardan biri olduğunu kanıtlamış oldu.

Zirve mücadelesinin dışında kalan ama yine de listenin üçüncü sırasında yer alan marka ise Redmi oldu. Redmi, 452 bin cihaz kaydıyla en çok tercih edilen üçüncü marka ünvanını elde etti.