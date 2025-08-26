Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Realme, dünyanın ilk klimalı telefonunu duyurdu: Chill Fan Phone

Realme, 27 Ağustos'ta gerçekleştireceği "828 Fan Festival" kapsamında, dünyanın ilk klimalı telefonunu tanıtacak.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.08.2025
16:20
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
16:21

Akıllı telefon pazarında cesur adımlarıyla dikkat çeken , bu yılki "828 Fan Festival" etkinliğinde teknoloji meraklılarını şaşırtacak bir model tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin paylaştığı ilk detaylara göre cihaz, en az 10 bin mAh kapasitesinde dev bir batarya ve dahili klima ile gelecek.

Günümüzde amiral gemisi telefonlarda 4-5 bin mAh bataryalar standart kabul edilirken, Realme'nin 10 bin mAh gibi yüksek kapasiteli bir model sunması özellikle uzun pil ömrü isteyen kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Bataryanın mAh kapasitesi arttıkça ne kadar yüksek olursa şarj ömrü de o kadar uzun olur.

Realme, dünyanın ilk klimalı telefonunu duyurdu: Chill Fan Phone

YANAN BİR MUMU SÖNDÜREBİLECEK KADAR HAVA VERİYOR

Sızdırılan bilgilere göre telefon yalnızca büyük bir batarya ile sınırlı kalmayacak. Realme, dahili bir soğutma fanı da ekleyerek yoğun kullanımda performansın korunmasını hedefliyor. Ayrıca yanan bir mumu söndürebilecek kadar hava üfleyebilen küçük bir klima özelliği de olacak.

Realme, dünyanın ilk klimalı telefonunu duyurdu: Chill Fan Phone

Henüz işlemci, ekran ya da kamera gibi teknik ayrıntılar paylaşılmadı. Ancak Realme'nin resmi tanıtımda cihazın tasarımını ve donanım gücünü de detaylandırması bekleniyor. Şirketin yalnızca tek bir model mi tanıtacağı yoksa farklı cihazlarla sürpriz yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

828 Fan Festival etkinliği, 27 Ağustos'ta düzenlenecek ve Realme'nin iddialı telefonu resmen gün yüzüne çıkacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Realme Chill Fan Phone teknik özellikleri belli mi?
Henüz işlemci, ekran ve kamera detayları açıklanmadı.
