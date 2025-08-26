Menü Kapat
26°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Spotify, kullanıcılar arasında doğrudan mesajlaşma özelliğini duyurdu

Spotify, kullanıcıların şarkı, podcast ve sesli kitapları uygulama içinden arkadaşlarına doğrudan mesaj gönderebilmesini sağlayan yeni Mesajlar özelliğini duyurdu.

Spotify, kullanıcılar arasında doğrudan mesajlaşma özelliğini duyurdu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 15:40

Spotify, kullanıcıların müzik, ve sesli kitap önerilerini uygulamadan çıkmadan birbirleriyle paylaşabilecekleri doğrudan (DM) özelliğini sundu. Şirketin açıklamasına göre Mesajlar özelliği bu hafta "seçili pazarlarda kullanıma sunuluyor ve mobil cihazlarda, 16 yaş ve üzeri hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar için erişilebilir olacak.

Mesajlaşma özelliğine, "Şimdi Çalınıyor" ekranında bir şarkı, podcast veya sesli kitap dinlerken paylaş simgesine dokunarak ve bir arkadaş seçerek ulaşılabiliyor.

Kullanıcılar, planını paylaştıkları kişilerle veya Jams, Blends ve Collaborative Playlists gibi Spotify üzerinden daha önce etkileşimde bulundukları diğer kullanıcılarla içerik paylaşıp mesajlaşabilecek.

Spotify, kullanıcılar arasında doğrudan mesajlaşma özelliğini duyurdu

SPOTIFY, MESAJLARI KORUYACAK

Paylaşılan tüm ses içerikleri, Spotify uygulamasının sol üst köşesindeki profil resminin altından erişilebilen gelen kutusunda saklanacak. Spotify, kullanıcılar arasındaki mesajların 1:1 formatında olduğunu, metin sohbetlerini ve emoji tepkilerini desteklediğini, ayrıca "endüstri standardı şifreleme" ile korunduğunu belirtiyor.

Kullanıcılar, mesaj isteklerini kabul etmeyi veya reddetmeyi, diğer kullanıcıları engellemeyi ya da Mesajlar özelliğini tamamen devre dışı bırakmayı seçebiliyor. Ayrıca paylaşılan içerikleri ve metin mesajlarını ya da gönderen hesabı uzun basarak şikayet etme imkanı da bulunuyor.

Spotify, Mesajlar bölümünde "belirli yasa dışı ve zararlı içerikleri" proaktif olarak tarayacağını ve kullanıcılar tarafından bildirilen sohbetleri inceleyeceğini söylüyor.

Spotify, kullanıcılar arasında doğrudan mesajlaşma özelliğini duyurdu

SANATÇILARA DA AÇILACAK MI?

Sanatçı hesaplarının da bu özelliği kullanarak hayranlarıyla etkileşim kurup kuramayacakları henüz belli değil. Spotify, Mesajlar özelliğinin Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat ve TikTok gibi platformlar üzerinden içerik paylaşımını "tamamlamak" için geliştirildiğini ve bunların yerine geçme amacı taşımadığını belirtiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Spotify'daki Mesajlar özelliği kimler için kullanılabilir?
Mesajlaşma, mobil cihazlarda 16 yaş ve üzeri tüm ücretsiz ve Spotify Premium kullanıcılar için kullanılabilir.
