TGRT Haber
27°
 | Ömer Faruk Dogan

Spotify Hakkında İddialar Gündemdeydi: Türkiye’de Ofis Açıyor!

Spotify, Türkiye’de “bot dinleme” ve “listelerde manipülasyon” iddiaları üzerine Rekabet Kurulu soruşturması geçirirken 2026’da İstanbul’da ofis açma kararı aldı.

20.08.2025
20.08.2025
’de milyonlarca kişinin kullandığı dijital müzik platformu , bir süredir “bot dinleme” ve “listelerde manipülasyon” iddialarıyla tartışılıyordu. Sanatçıların yapay yöntemlerle öne çıkarıldığı yönündeki bu tartışmaların ardından Spotify’ın Türkiye’de ofis açacağı duyuruldu.

LİSTELERDE MANİPÜLASYON İDDİALARI

Müzik sektöründe, Spotify’ın bazı sanatçıları ön plana çıkarmak için bot hesaplar ve sahte beğenilerle listeleri manipüle ettiği iddia edildi. Bazı sanatçılar, şarkılarının yüksek dinlenme sayılarına rağmen listelere girmediğini öne sürdü.

REKABET KURULU İNCELEMESİ

Kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından , 4 Temmuz’da Spotify hakkında soruşturma başlattı. Kurulun çalışmaları devam ederken, müzik dünyasından da konuya ilişkin açıklamalar gelmeye sürdü.

MSG’DEN ÇALIŞTAY

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), kısa süre önce üzerine kapsamlı bir çalıştay düzenledi. Ferhat Göçer’in başkanlık ettiği toplantıya Burhan Şeşen (MÜYORBİR), Türkan Bülbül (Doğan Müzik), Mine Aksoy (All Stars Music), Engin Akıncı (Zoom Müzik), Mehmet Emin Sert (Yeni Dünya Müzik), Hadi Elazzi (GRGDN), Orhancan Subaşı (Sonovy), Volga Tamöz (22 Music) ve Sanem Şen (Fizy) gibi sektör temsilcileri katıldı.

BAKAN ERSOY DUYURDU: 2026’DA İSTANBUL’DA OFİS

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify ile yapılan görüşmenin ardından önemli bir gelişmeyi açıkladı. Ersoy, “2026’da İstanbul’da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek. Spotify ekibiyle yakın çalışmalarımız sürecek” dedi.

