TGRT Haber
17°
Ekonomi
THY'den Boeing firmasından uçak alımına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları, Boeing firmasından alınacak uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucu hakkında bilgi verdi. THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada Aerospace firması ile mutabakat sağlandığı belirtildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
11:02
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
11:02

(THY), firmasından alınacak uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucunda GE Aerospace firması ile mutabakata vardığını bildirdi.

THY'den Boeing firmasından uçak alımına ilişkin açıklama

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermişti. Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucunda müzakereler sonuçlanmış olup GE Aerospace firması ile mutabakata varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

