Bitcoin yatırımcısını paranoyak etti

Ekim ayındaki sert darbe sonrası toparlanmaya çalışan kripto para piyasasında belirsizlik hâlâ sürüyor. Bitcoin yeniden 100 bin doların üzerine çıktı ama yatırımcı güveni eski seviyesine dönmüş değil.
Ekim ayına büyük umutlarla giren kripto dünyası, ay ortasında yaşanan beklenmedik darbenin etkisini hâlâ atlatamadı. Özellikle Binance eski CEO’su CZ ve birkaç büyük yatırımcı üzerinden döndüğü düşünülen manipülasyon iddiaları, piyasada güveni neredeyse sıfırladı.
O günden sonra yatırımcıların büyük kısmı kısa vadeli kazanç peşine düştü. Uzun süreli tutma stratejileri yerini “kârı gör, çık” mantığına bıraktı. Bu da doğal olarak piyasanın dengesini bozdu ve düşüş trendinin kırılmasını zorlaştırdı.
Büyük satış dalgasının ardından bazı eski kripto paralar özellikle DASH ve DCR — kısa sürede 5 kata varan artışlar yaşadı. Yine de genel tablo hâlâ karamsar.
Bitcoin, geçtiğimiz hafta 99 bin doların altına kadar geriledi. Ekim başında gördüğü tüm zamanların zirvesinden yaklaşık yüzde 25 düşen fiyat, ardından 103 bin dolar seviyesine çıkarak kısa süreli bir rahatlama sağladı. Ancak bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı konusunda kimse emin değil.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi “kripto başkenti” yapma planı bile yatırımcıların tedirginliğini tam olarak gideremedi.
Bazı analistler, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 100 bin dolar üzerinde yatay bir seyir izlemesi halinde 2026 için yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini düşünüyor. Diğerleri ise güven eksikliği nedeniyle 90 bin dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabileceğini, ardından 2026’da yeni rekorların gündeme gelebileceğini öngörüyor.