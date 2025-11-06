Bitcoin yatırımcısını paranoyak etti

Bitcoin, geçtiğimiz hafta 99 bin doların altına kadar geriledi. Ekim başında gördüğü tüm zamanların zirvesinden yaklaşık yüzde 25 düşen fiyat, ardından 103 bin dolar seviyesine çıkarak kısa süreli bir rahatlama sağladı. Ancak bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı konusunda kimse emin değil.