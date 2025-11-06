Menü Kapat
 Baran Aksoy

Domenico Tedesco ile kritik toplantı! Ayrılık kapıda, yönetimin önerisini reddetti

Domenico Tedesco ile iyi bir grafik çizen Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı öncesi kritik bir gelişme oldu. Yönetim ile kritik bir toplantı yapan Domenico Tedesco, gelen öneriyi reddetti. İşte detaylar...

Domenico Tedesco ile kritik toplantı! Ayrılık kapıda, yönetimin önerisini reddetti
Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor. Takımda sakatlık geçiren oyuncuların da geri dönmesiyle birlikte teknik heyetin eli bir hayli rahatladı.

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN'A NE OLACAK?

Şimdilerde merak edilen tek konu ise; 0-0 biten Samsunspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun’un durumunun ne olacağı...

Domenico Tedesco ile kritik toplantı! Ayrılık kapıda, yönetimin önerisini reddetti

YÖNETİM TODESCO'NUN GÖRÜŞÜNÜ ALDI

Kadro dışı kararında, İrfan Can Kahveci ile Brown arasında soyunma odasında yaşanan tartışmanın etkili olduğu öne sürülmüştü. Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncuyla ilgili olarak Tedesco’nun görüşünü aldı.

Domenico Tedesco ile kritik toplantı! Ayrılık kapıda, yönetimin önerisini reddetti

TODESCO AFFETMİYOR

İtalyan teknik adama, “Hocam ihtiyacınız varsa bu futbolcuları affedebiliriz” denildi. Genç çalıştırıcı ise, “Hayır, şimdilik ihtiyacım yok” cevabını verince her iki futbolcunun affı rafa kaldırıldı.

Domenico Tedesco ile kritik toplantı! Ayrılık kapıda, yönetimin önerisini reddetti

İKİ OYUNCU İÇİN YOL GÖRÜNDÜ

Yaz döneminde Japonya’ya gitmeye hazırlanan ancak son anda Türkiye’de kalan Cenk Tosun’un, devre arasında bonservisini alarak takımdan ayrılmasına yeşil ışık yakıldı.

İrfan Can Kahveci için de bonservis bedeli belirlenecek ve kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşmelere başlanacak. Oyuncu için düşünülen rakamın en az 7 milyon Euro olduğu öğrenildi.

