Domenico Tedesco ile kritik toplantı! Ayrılık kapıda, yönetimin önerisini reddetti

Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor. Takımda sakatlık geçiren oyuncuların da geri dönmesiyle birlikte teknik heyetin eli bir hayli rahatladı.

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN'A NE OLACAK?

Şimdilerde merak edilen tek konu ise; 0-0 biten Samsunspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun’un durumunun ne olacağı...

YÖNETİM TODESCO'NUN GÖRÜŞÜNÜ ALDI

Kadro dışı kararında, İrfan Can Kahveci ile Brown arasında soyunma odasında yaşanan tartışmanın etkili olduğu öne sürülmüştü. Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncuyla ilgili olarak Tedesco’nun görüşünü aldı.

TODESCO AFFETMİYOR

İtalyan teknik adama, “Hocam ihtiyacınız varsa bu futbolcuları affedebiliriz” denildi. Genç çalıştırıcı ise, “Hayır, şimdilik ihtiyacım yok” cevabını verince her iki futbolcunun affı rafa kaldırıldı.

İKİ OYUNCU İÇİN YOL GÖRÜNDÜ

Yaz döneminde Japonya’ya gitmeye hazırlanan ancak son anda Türkiye’de kalan Cenk Tosun’un, devre arasında bonservisini alarak takımdan ayrılmasına yeşil ışık yakıldı.

İrfan Can Kahveci için de bonservis bedeli belirlenecek ve kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşmelere başlanacak. Oyuncu için düşünülen rakamın en az 7 milyon Euro olduğu öğrenildi.