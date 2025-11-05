152 hakemden ortak açıklama: Bahis sürecine tepki!

PFDK'ya sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama geldi. An itibarıyla bahis konusunda net bir duruş sergileyen hakemler, iddiaları kabul etmediklerini duyurdu.

152 HAKEMDEN DUYURU

"152 futbol hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekilde "Aktif" olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalarda asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

SÜREÇ HANGİ AŞAMADAYDI?

Hakemler hukuki olarak soruşturma ve yargılanma dönemindeydi.