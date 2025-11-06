Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı hangi kanalda yayınlanıyor? ZTK 4. tur kura çekimi canlı yayın bilgileri

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan ZTK 4. tur eleme kura çekimi 15.00'te yapılırken bekleyiş devam ediyor.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Heyecanla beklenen kura çekimi sonrasında 4. tur eşleşmeleri de netleşecek. Binlerce taraftar bugün çekilecek olan kura sonucunu bekliyor. Kura çekiminin canlı yayını A Spor ekranlarında yer alacak.

3. eleme turunu geçen 28 takımın dışında Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katılacak. Heyecanla beklenen ZTK kura çekimi A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar A Spor ekranlarında ZTK kura çekimini canlı ve şifresiz olarak izleyebilir.

