Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı hangi kanalda yayınlanıyor? ZTK 4. tur kura çekimi canlı yayın bilgileri

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı yayın bilgilerinin duyurulmasının ardından hangi kanalda yayınlandığı da belli oldu. Türkiye Kupası'nda maçlar devam ederken 4. tur eleme kura çekimi bugün 15.00'te çekilecek. Kura sonrasında 4. tur eşlemeleri belli olacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan 4. tur eleme 15.00'te yapılırken bekleyiş devam ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ VAR MI?

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Heyecanla beklenen kura çekimi sonrasında 4. tur eşleşmeleri de netleşecek. Binlerce taraftar bugün çekilecek olan kura sonucunu bekliyor. Kura çekiminin canlı yayını A ekranlarında yer alacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ 4. TUR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

3. eleme turunu geçen 28 takımın dışında Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katılacak. Heyecanla beklenen ZTK kura çekimi A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar A Spor ekranlarında ZTK kura çekimini canlı ve şifresiz olarak izleyebilir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANIYOR

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bugün 15.00'te başlayacak olan kuranın ardından eşleşmeler de belli olacak. Taraftarlar ise A Spor kanalında canlı olarak kura çekimini takip edebilecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura çekiminin yayınlandığı kanal belli oldu
