Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura çekiminin yayınlandığı kanal belli oldu

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ZTK'da 4. tur kura çekimi gerçekleşecek. Heyecanla beklenen ZTK 4. tur kura çekiminin canlı yayınlandığı kanal da netleşti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimine 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takımın dışında Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katılacak. Heyecanla beklenen kura çekiminin saati 15.00 olurken 6 Kasım günü gerçekleşecek.

ZTK KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen ZTK 4. tur kura çekiminin saati belli oldu. Eşleşmelerin belli olacağı kura çekimi yarın 15.00'te başlayacak. A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan kura çekimi sonrasında eşlemeler belli olacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ 4. TUR HANGİ KANALDAN İZLENİR?

Yarın gerçekleşecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimine kısa süre kaldı. Futbolseverler kura çekimin canlı olarak A Spor ekranlarında izleyebilecek. Binlerce kişi kura çekimini canlı ve şifresiz olarak televizyon ekranlarından takip edebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan takvime göre maç ve eleme turları tarihleri şöyle:

1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026