Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura çekiminin yayınlandığı kanal belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ZTK'da 4. tur kura çekimi gerçekleşecek. Heyecanla beklenen ZTK 4. tur kura çekiminin canlı yayınlandığı kanal da netleşti.
Kura çekimine 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takımın dışında Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katılacak. Heyecanla beklenen kura çekiminin saati 15.00 olurken 6 Kasım günü gerçekleşecek.
Heyecanla beklenen ZTK 4. tur kura çekiminin saati belli oldu. Eşleşmelerin belli olacağı kura çekimi yarın 15.00'te başlayacak. A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan kura çekimi sonrasında eşlemeler belli olacak.
Yarın gerçekleşecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimine kısa süre kaldı. Futbolseverler kura çekimin canlı olarak A Spor ekranlarında izleyebilecek. Binlerce kişi kura çekimini canlı ve şifresiz olarak televizyon ekranlarından takip edebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan takvime göre maç ve eleme turları tarihleri şöyle:
1. eleme turu: 2-3-4 Eylül
2. eleme turu: 16-17-18 Eylül
3. eleme turu: 28-29-30 Ekim
4. eleme turu: 2-3-4 Aralık
Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık
Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026
Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026
Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026