Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura çekiminin yayınlandığı kanal belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış devam ederken 4. tur kura çekiminin ne zaman yapılacağı belli oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekiminin saati duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura çekiminin yayınlandığı kanal belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 13:07

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği 'da 4. tur gerçekleşecek. Heyecanla beklenen ZTK 4. tur kura çekiminin canlı yayınlandığı kanal da netleşti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimine 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takımın dışında Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katılacak. Heyecanla beklenen kura çekiminin saati 15.00 olurken 6 Kasım günü gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura çekiminin yayınlandığı kanal belli oldu

ZTK KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen ZTK 4. tur kura çekiminin saati belli oldu. Eşleşmelerin belli olacağı kura çekimi yarın 15.00'te başlayacak. A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan kura çekimi sonrasında eşlemeler belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura çekiminin yayınlandığı kanal belli oldu

ZTK KURA ÇEKİMİ 4. TUR HANGİ KANALDAN İZLENİR?

Yarın gerçekleşecek olan 'nda kura çekimine kısa süre kaldı. Futbolseverler kura çekimin canlı olarak A Spor ekranlarında izleyebilecek. Binlerce kişi kura çekimini canlı ve şifresiz olarak televizyon ekranlarından takip edebilecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura çekiminin yayınlandığı kanal belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan takvime göre maç ve eleme turları tarihleri şöyle:

1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’na kaçıncı turda katılacak, ne zaman 2025?
ETİKETLER
#kura çekimi
#ziraat türkiye kupası
#ztk
#4. Tur
#A Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.