Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’na kaçıncı turda katılacak, ne zaman 2025?

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan kupaya Beşiktaş'ın kaçıncı turda katılacağı merak edildi.

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA KAÇINCI TURDA KATILACAK?

Beşiktaş, ZTK'ya grup aşamasında katılacak. Grup aşaması, dört maçlık periyotlarla 23 Aralık 2025 – 5 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Alt lig ve amatör/süper lig dışı takımlar eleme turları ile mücadeleye başlarken Avrupa'da mücadele eden takımlar bu aşamaları atlayarak direkt olarak grup aşamasından başlıyor. Buna göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray ve Samsunspor ZTK'ya direkt olarak grup aşamalarından katılacak.

BEŞİKTAŞ ZTK'YA NE ZAMAN KATILACAK?

Siyah beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamalarında dahil olacak. Yayımlanan takvime göre ZTK grup aşaması 1. maçları 23-24-25 Aralık tarihlerinde yapılırken ikinci maçlar 13-14-15 Ocak tarihlerinde yapılacak. ZTK grup aşaması 3. maçları 3-4-5 Şubat, dördüncü maçları ise 3-4-5 Mart tarihlerinde yapılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre grup maçları tarihi şöyle:

1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026