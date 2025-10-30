Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’na kaçıncı turda katılacak, ne zaman 2025?

ZTK'da grup aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Taraftarlar ise Beşiktaş'ın ZTK'ya ne zaman katılacağını araştırdı.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’na kaçıncı turda katılacak, ne zaman 2025?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
17:50
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
17:50

2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan kupaya 'ın kaçıncı turda katılacağı merak edildi.

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA KAÇINCI TURDA KATILACAK?

Beşiktaş, ZTK'ya grup aşamasında katılacak. Grup aşaması, dört maçlık periyotlarla 23 Aralık 2025 – 5 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Alt lig ve amatör/süper lig dışı takımlar eleme turları ile mücadeleye başlarken Avrupa'da mücadele eden takımlar bu aşamaları atlayarak direkt olarak grup aşamasından başlıyor. Buna göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray ve Samsunspor ZTK'ya direkt olarak grup aşamalarından katılacak.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’na kaçıncı turda katılacak, ne zaman 2025?

BEŞİKTAŞ ZTK'YA NE ZAMAN KATILACAK?

Siyah beyazlı ekip Ziraat Kupası'na grup aşamalarında dahil olacak. Yayımlanan takvime göre ZTK grup aşaması 1. maçları 23-24-25 Aralık tarihlerinde yapılırken ikinci maçlar 13-14-15 Ocak tarihlerinde yapılacak. ZTK grup aşaması 3. maçları 3-4-5 Şubat, dördüncü maçları ise 3-4-5 Mart tarihlerinde yapılacak.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’na kaçıncı turda katılacak, ne zaman 2025?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre grup maçları tarihi şöyle:

1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 3. eleme turu karşılaşmaları başladı
ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#beşiktaş
#ziraat türkiye kupası
#Kupasını Aldı
#Aktüel
