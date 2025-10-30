Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 3. eleme turu karşılaşmaları başladı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da maçlar devam ederken yayınlandığı kanal da belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, 28 Ekim'de oynanan 8 karşılaşmayla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 3. eleme turu karşılaşmaları başladı
30.10.2025
30.10.2025
saat ikonu 09:53

ZTK'da birçok takım kupa mücadelesine başladı. Heyecanla beklenen karşılaşmalarda yarış sürerken bugünün maçları da belli oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Türkiye'nin heyecanla beklediği kupa maçlarında 3. eleme maçları heyecanı başladı. 28-29-30 Ekim tarihlerinde oynanan maçlar A ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 3. eleme turu karşılaşmaları başladı

ZTK 3. ELEME TURU MAÇLARI

ZTK'da oynanan maçların programı duyuruldu. Dün birçok maç oynanırken 30 Ekim günü de 3. tur maçları devam ediyor.

29 Ekim Çarşamba:

12.00 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı (Isparta Atatürk)

13.00 Kahta 02-Kasımpaşa (Kahta İlçe)

13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Osmanlı)

13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77 (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Muşspor-Menemen FK (Muş Şehir)

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 3. eleme turu karşılaşmaları başladı

13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Silifke Şehir)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor (Çorum Şehir)

15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947 (Pendik)

15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Ordu)

18.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 3. eleme turu karşılaşmaları başladı

30 Ekim Perşembe:

13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Esenler Erokspor)

13.00 Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor (Faruk Çelik)

13.30 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bulancak İlçe)

14.45 TCH Group Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK (Karaelmas Kemal Köksal)

18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu (Gaziantep)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 3. eleme turu karşılaşmaları başladı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BUGÜNÜN MAÇLARI

'nda bugün oynanacak olan maçlar şöyle:

13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Esenler Erokspor)

13.00 Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor (Faruk Çelik)

13.30 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bulancak İlçe)

14.45 TCH Group Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK (Karaelmas Kemal Köksal)

18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu (Gaziantep)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

