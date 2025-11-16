Uydu görüntüleri ortaya çıktı! İşte Çin’in yeni silahı

Kategoriler
Çin’in dördüncü uçak gemisine ait olduğu düşünülen yeni görüntüler, ülkenin ilk kez nükleer enerjiyle çalışan bir uçak gemisi inşa ediyor olabileceğini gündeme taşıdı. Fujian’ın hizmete alınmasından yalnızca bir hafta sonra ortaya çıkan uydu kareleri ve sahadan paylaşılan videolar, Type 004 olarak anılan yeni platformun gövdesinde nükleer reaktör muhafazasına benzeyen bir yapının bulunduğunu gösteriyor. Bu detay, Çin’in uçak gemisi programında bambaşka bir seviyeye geçmek üzere olduğuna dair güçlü bir sinyal.
Uzmanlara göre bu yapı, geminin konvansiyonel yakıt yerine nükleer reaktörlerle çalışacağına işaret eden en net kanıt. The War Zone’un analizine göre inşa süreci, Liaoning eyaletindeki Dalian tersanesinde sürüyor ve çalışmalar en az 2024 ortasından bu yana devam ediyor. Fotoğraflarda görülen yeni gövde bölümünün, ABD’nin Nimitz ve Ford sınıflarıyla benzer tasarım özellikleri taşıması da dikkat çekiyor.
Gövdenin üzerinde birden fazla katapult rayına yer açıldığı görülüyor. Bu düzen, halihazırda üç elektromanyetik katapult kullanan Fujian’ın bile ötesinde bir kapasite sunabilir. Son yıllarda yayımlanan konsept çizimler de Type 004’ün Batılı nükleer uçak gemilerine benzer bir yerleşim düzenine sahip olacağı fikrini güçlendiriyordu.
ABD Savunma Bakanlığı’nın Çin ordusuna ilişkin son değerlendirmesi, gelecek Çin uçak gemilerinin daha uzun menzil ve daha yüksek operasyon sürelerine sahip olacağını söylemiş ancak nükleer tahriki doğrulamamıştı. Yine de Type 004’ün nükleer güçle çalışması ihtimali, Çin ordusunun kabiliyetlerini dramatik şekilde artırabilir.
Nükleer tahrik, gemiye teorik olarak neredeyse sınırsız seyir menzili sağlıyor. Üstelik yüksek elektrik kapasitesi sayesinde gelişmiş radarlar, daha güçlü silah sistemleri ve elektromanyetik katapultlar çok daha verimli çalışabilir. Bu adım, Çin’in uçak gemisi programını ABD Donanması’nın işlettiği 11 nükleer uçak gemisi seviyesine bir adım daha yaklaştırabilir.
Son görüntülerde Type 004’ün iki yanal (waist) ve iki baş (bow) katapult taşıdığı da fark ediliyor. Bu tam olarak ABD uçak gemilerindeki düzene karşılık geliyor ve daha ağır uçakların kalkışına, daha yüksek sorti oranlarına imkân tanıyabilir. Tıpkı Fujian’da olduğu gibi, bu katapultların elektromanyetik olacağı tahmin ediliyor.
Gemiye eşlik etmesi beklenen hava filosu ise oldukça iddialı: J-35 savaş uçakları, geliştirilmiş J-15 türevleri, KJ-600 erken uyarı uçağı ve GJ-11 gibi insansız muharip araçları bu listenin başında.
Çin’in tek odak noktası Type 004 değil. Şanghay’daki Jiangnan tersanesinde, Fujian’ın bir türevi olduğu belirtilen yeni bir konvansiyonel uçak gemisinin de inşası sürüyor. Type 003A olarak anılan bu modelin, Fujian’ın daha ekonomik ve geliştirilmiş bir versiyonu olabileceği değerlendiriliyor.