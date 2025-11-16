Uydu görüntüleri ortaya çıktı! İşte Çin’in yeni silahı

Son görüntülerde Type 004’ün iki yanal (waist) ve iki baş (bow) katapult taşıdığı da fark ediliyor. Bu tam olarak ABD uçak gemilerindeki düzene karşılık geliyor ve daha ağır uçakların kalkışına, daha yüksek sorti oranlarına imkân tanıyabilir. Tıpkı Fujian’da olduğu gibi, bu katapultların elektromanyetik olacağı tahmin ediliyor.

Gemiye eşlik etmesi beklenen hava filosu ise oldukça iddialı: J-35 savaş uçakları, geliştirilmiş J-15 türevleri, KJ-600 erken uyarı uçağı ve GJ-11 gibi insansız muharip araçları bu listenin başında.