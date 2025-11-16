Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Uydu görüntüleri ortaya çıktı! İşte Çin’in yeni silahı

Kasım 16, 2025 11:30
1
Çin uçak gemisi

Çin’in dördüncü uçak gemisine ait olduğu düşünülen yeni görüntüler, ülkenin ilk kez nükleer enerjiyle çalışan bir uçak gemisi inşa ediyor olabileceğini gündeme taşıdı. Fujian’ın hizmete alınmasından yalnızca bir hafta sonra ortaya çıkan uydu kareleri ve sahadan paylaşılan videolar, Type 004 olarak anılan yeni platformun gövdesinde nükleer reaktör muhafazasına benzeyen bir yapının bulunduğunu gösteriyor. Bu detay, Çin’in uçak gemisi programında bambaşka bir seviyeye geçmek üzere olduğuna dair güçlü bir sinyal.

2

NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞİN İPUÇLARI

Uzmanlara göre bu yapı, geminin konvansiyonel yakıt yerine nükleer reaktörlerle çalışacağına işaret eden en net kanıt. The War Zone’un analizine göre inşa süreci, Liaoning eyaletindeki Dalian tersanesinde sürüyor ve çalışmalar en az 2024 ortasından bu yana devam ediyor. Fotoğraflarda görülen yeni gövde bölümünün, ABD’nin Nimitz ve Ford sınıflarıyla benzer tasarım özellikleri taşıması da dikkat çekiyor.

3

Gövdenin üzerinde birden fazla katapult rayına yer açıldığı görülüyor. Bu düzen, halihazırda üç elektromanyetik katapult kullanan Fujian’ın bile ötesinde bir kapasite sunabilir. Son yıllarda yayımlanan konsept çizimler de Type 004’ün Batılı nükleer uçak gemilerine benzer bir yerleşim düzenine sahip olacağı fikrini güçlendiriyordu.

4

“NEREDEYSE SINIRSIZ MENZİL” DÖNEMİ

ABD Savunma Bakanlığı’nın Çin ordusuna ilişkin son değerlendirmesi, gelecek Çin uçak gemilerinin daha uzun menzil ve daha yüksek operasyon sürelerine sahip olacağını söylemiş ancak nükleer tahriki doğrulamamıştı. Yine de Type 004’ün nükleer güçle çalışması ihtimali, Çin ordusunun kabiliyetlerini dramatik şekilde artırabilir.

5

Nükleer tahrik, gemiye teorik olarak neredeyse sınırsız seyir menzili sağlıyor. Üstelik yüksek elektrik kapasitesi sayesinde gelişmiş radarlar, daha güçlü silah sistemleri ve elektromanyetik katapultlar çok daha verimli çalışabilir. Bu adım, Çin’in uçak gemisi programını ABD Donanması’nın işlettiği 11 nükleer uçak gemisi seviyesine bir adım daha yaklaştırabilir.

6

Son görüntülerde Type 004’ün iki yanal (waist) ve iki baş (bow) katapult taşıdığı da fark ediliyor. Bu tam olarak ABD uçak gemilerindeki düzene karşılık geliyor ve daha ağır uçakların kalkışına, daha yüksek sorti oranlarına imkân tanıyabilir. Tıpkı Fujian’da olduğu gibi, bu katapultların elektromanyetik olacağı tahmin ediliyor.

Gemiye eşlik etmesi beklenen hava filosu ise oldukça iddialı: J-35 savaş uçakları, geliştirilmiş J-15 türevleri, KJ-600 erken uyarı uçağı ve GJ-11 gibi insansız muharip araçları bu listenin başında.

7

BİR YANDAN DA YENİ KONVANSİYONEL MODEL GELİYOR

Çin’in tek odak noktası Type 004 değil. Şanghay’daki Jiangnan tersanesinde, Fujian’ın bir türevi olduğu belirtilen yeni bir konvansiyonel uçak gemisinin de inşası sürüyor. Type 003A olarak anılan bu modelin, Fujian’ın daha ekonomik ve geliştirilmiş bir versiyonu olabileceği değerlendiriliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.