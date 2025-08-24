Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

WhatsApp'a internetsiz arama özelliği geliyor! Sadece bu telefonda çalışacak

WhatsApp uygulamasına internetin hiç çekmediği yerlerde bile sesli ve görüntülü arama yapma özelliği geliyor. Ancak sadece bu telefonda çalışacak.

24.08.2025
24.08.2025
Google, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Pixel 10'u birkaç gün önce tanıtmıştı. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold olmak üzere dört modelden oluşan seri, hiçbir telefonda olmayan bir özelliğe sahip olacak: üzerinden uydu bağlantısı kullanarak sesli ve yapabilecek.

İNTERNETİN OLMADIĞI YERDE BİLE WHATSAPP ÇALIŞACAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu özellik 28 Ağustos itibarıyla aktif hale gelecek. Kullanıcılar, uygun bir operatörde oldukları sürece, internet erişiminin sınırlı olduğu veya hiç olmadığı alanlarda bile WhatsApp aramalarını uydu üzerinden gerçekleştirebilecek.

WhatsApp'a internetsiz arama özelliği geliyor! Sadece bu telefonda çalışacak

Özellikten yararlanmak için kullanıcıların katılımcı operatörlerde olmaları gerekecek ve operatörlerin bu hizmet için ek ücret talep etme ihtimali bulunuyor. Önümüzdeki günlerde operatörlerden daha fazla detaylı bilgilendirmelerin gelmesi bekleniyor. Tabii Pixel 10 serisi Türkiye'de resmi olarak satılmayacağı için, Türk kullanıcılar bu özellikten faydalanamayacak.

Google'ın bu özelliğinin, bilhassa uzak bölgelerde yaşayan kullanıcılar ve sık sık seyahat edenler için büyük kolaylık sağlayacağı yorumu yapılıyor.

