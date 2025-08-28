Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp'a yeni yapay zeka özelliği: Mesaj yazmak artık daha kolay

WhatsApp, yapay zeka destekli "Yazma Yardımcısı" özelliğini kullanıma sundu. Kullanıcılar, mesajlarını farklı üsluplarda daha kolay bir şekilde yazabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
WhatsApp'a yeni yapay zeka özelliği: Mesaj yazmak artık daha kolay
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 10:55

WhatsApp, mesaj yazmayı kolaylaştırmayı amaçlayan destekli "Yazma Yardımcısı" (Writing Help) özelliğini kullanıma sundu. Yeni asistan sayesinde kullanıcılar, mesajlarını profesyonel, esprili veya destekleyici gibi farklı üsluplarda yazabiliyor. Yapay zekanın oluşturduğu metinler, istenildiği takdirde kullanıcılar tarafından düzenlenebiliyor.

Özelliğe erişim oldukça basit. Sohbet ekranında çıkan kalem simgesine dokunmak yeterli. Ardından, mesajı nasıl bir üslupla yazmak istediğinizi seçtikten sonra yapay zeka geri kalan kısmı tamamlıyor.

WhatsApp'a yeni yapay zeka özelliği: Mesaj yazmak artık daha kolay

"WRİTİNG HELP" ÖZELLİĞİ NELER SUNUYOR VE GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLIYOR?

'ın yapay zeka destekli Yazma Yardımcısı, kullanıcıların ifade etmek istediklerini daha etkili bir şekilde metne dökmelerine yardımcı oluyor. Örneğin birine profesyonel bir mesaj atmak istediğinizde veya arkadaşınıza komik bir şey göndermek istediğinizde, yapay zeka size farklı seçenekler sunarak işinizi kolaylaştırıyor.

Tabii "ben yapay zekaya güvenmem" diyorsanız, eski usül mesajlarınızı kendiniz de yazmaya devam edebilirsiniz. Zira WhatsApp, Yazma Yardımcısını zorunlu tutmuyor, yani tamamen isteğe bağlı.

WhatsApp'a yeni yapay zeka özelliği: Mesaj yazmak artık daha kolay

Peki kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda ne kadar güvenli? Bilindiği gibi WhatsApp mesajları uçtan uca şifreli. Yani bir kişinin gönderdiği mesajı sadece alıcı okuyabiliyor. WhatsApp ve Meta dahil hiç kimse göremiyor. En azından şirketin iddiası bu yönde.

Yapay zeka işlemleri genellikle uzak bir veri merkezinde gerçekleştiriliyor. Ancak WhatsApp, Meta'nın "Private Processing" teknolojisini kullanıyor. Sistem sayesinde, kullanıcıların mesajları ya da yapay zeka tarafından önerilen metinler, herhangi biri tarafından okunmadan Meta AI'dan faydalanabiliyor.

Şimdilik yalnızca ABD'deki kullanıcılar için ve sadece İngilizce dilinde kullanıma sunulan özelliğin, yıl içinde diğer ülke ve dillerde de kullanıma açılması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
WhatsApp'a internetsiz arama özelliği geliyor! Sadece bu telefonda çalışacak
WhatsApp AB kullanıcılarına reklam gösteremeyecek
ETİKETLER
#yapay zeka
#whatsapp
#mesajlaşma
#özellikler
#Yazma Yardımcısı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.