WhatsApp'a yeni yapay zeka özelliği: Mesaj yazmak artık daha kolay

WhatsApp, mesaj yazmayı kolaylaştırmayı amaçlayan yapay zeka destekli "Yazma Yardımcısı" (Writing Help) özelliğini kullanıma sundu. Yeni asistan sayesinde kullanıcılar, mesajlarını profesyonel, esprili veya destekleyici gibi farklı üsluplarda yazabiliyor. Yapay zekanın oluşturduğu metinler, istenildiği takdirde kullanıcılar tarafından düzenlenebiliyor.

Özelliğe erişim oldukça basit. Sohbet ekranında çıkan kalem simgesine dokunmak yeterli. Ardından, mesajı nasıl bir üslupla yazmak istediğinizi seçtikten sonra yapay zeka geri kalan kısmı tamamlıyor.

"WRİTİNG HELP" ÖZELLİĞİ NELER SUNUYOR VE GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLIYOR?

WhatsApp'ın yapay zeka destekli Yazma Yardımcısı, kullanıcıların ifade etmek istediklerini daha etkili bir şekilde metne dökmelerine yardımcı oluyor. Örneğin birine profesyonel bir mesaj atmak istediğinizde veya arkadaşınıza komik bir şey göndermek istediğinizde, yapay zeka size farklı seçenekler sunarak işinizi kolaylaştırıyor.

Tabii "ben yapay zekaya güvenmem" diyorsanız, eski usül mesajlarınızı kendiniz de yazmaya devam edebilirsiniz. Zira WhatsApp, Yazma Yardımcısını zorunlu tutmuyor, yani tamamen isteğe bağlı.

Peki kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda ne kadar güvenli? Bilindiği gibi WhatsApp mesajları uçtan uca şifreli. Yani bir kişinin gönderdiği mesajı sadece alıcı okuyabiliyor. WhatsApp ve Meta dahil hiç kimse göremiyor. En azından şirketin iddiası bu yönde.

Yapay zeka işlemleri genellikle uzak bir veri merkezinde gerçekleştiriliyor. Ancak WhatsApp, Meta'nın "Private Processing" teknolojisini kullanıyor. Sistem sayesinde, kullanıcıların mesajları ya da yapay zeka tarafından önerilen metinler, herhangi biri tarafından okunmadan Meta AI'dan faydalanabiliyor.

Şimdilik yalnızca ABD'deki kullanıcılar için ve sadece İngilizce dilinde kullanıma sunulan özelliğin, yıl içinde diğer ülke ve dillerde de kullanıma açılması bekleniyor.