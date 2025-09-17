YouTube 100 milyar dolar para dağıttı

Google çatısı altında faaliyet gösteren YouTube, 2021'den bu yana içerik üreticilerine, sanatçılara ve medya şirketlerine 100 milyar doları aşan ödeme yaptığını duyurdu. Açıklama New York'ta düzenlenen yıllık Made on YouTube etkinliğinde gerçekleştirildi.

Artan gelirlerin önemli bir kısmı, bağlı televizyonlardaki izlenme artışına dayandırılıyor. Şirket verilerine göre, yalnızca televizyon ekranlarından 100 bin dolardan fazla kazanan kanal sayısı bir yılda yüzde 45 yükseldi.

YOUTUBE SHORTS İÇİN YENİ ÖZELLİKLER TANITILDI

Ürün Direktörü Johanna Voolich, içerik üreticilerinin "kültürü ve eğlence anlayışını dönüştürme gücüne sahip olduğunu" belirtti.

Etkinlikte kısa dikey video ürünü YouTube Shorts için yeni yapay zeka araçları da tanıtıldı. Üreticiler, ham görüntüleri düzenlenmiş kliplere dönüştürebilecek ve müzik, geçiş efektleri ve seslendirme ekleyebilecek. Ayrıca uygun videolardaki diyaloglar, şarkıya dönüştürülerek Shorts formatında kullanılabilecek.

Veo 3 adlı en yeni yapay zeka video üreticisinin de YouTube Shorts ile entegre edileceği açıklandı. CNBC'nin haziran ayında yayınladığı habere göre, Google'ın söz konusu yapay zekayı eğitirken platformdaki bazı videolardan yararlandığı belirtilmişti.

YouTube, Nisan ayında 20. yaşını kutlayarak platformda 20 milyardan fazla video bulunduğunu bildirmişti. Geçen yıl YouTube CEO'su Neal Mohan, 2021 ile 2024 arasında üreticilere 70 milyar dolar ödendiğini açıklamıştı.