Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

YouTube 100 milyar dolar para dağıttı

YouTube, 2021’den bu yana içerik üreticilerine 100 milyar doları aşan ödeme yaptığını açıkladı. Şirket, özellikle televizyon ekranlarından izlenmelerin artmasının gelirleri yükselttiğini vurgularken, Shorts için yeni yapay zeka araçları da duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 10:58

Google çatısı altında faaliyet gösteren , 2021'den bu yana içerik üreticilerine, sanatçılara ve medya şirketlerine 100 milyar doları aşan ödeme yaptığını duyurdu. Açıklama New York'ta düzenlenen yıllık Made on YouTube etkinliğinde gerçekleştirildi.

Artan gelirlerin önemli bir kısmı, bağlı televizyonlardaki izlenme artışına dayandırılıyor. Şirket verilerine göre, yalnızca televizyon ekranlarından 100 bin dolardan fazla kazanan kanal sayısı bir yılda yüzde 45 yükseldi.

YouTube 100 milyar dolar para dağıttı

YOUTUBE SHORTS İÇİN YENİ ÖZELLİKLER TANITILDI

Ürün Direktörü Johanna Voolich, içerik üreticilerinin "kültürü ve eğlence anlayışını dönüştürme gücüne sahip olduğunu" belirtti.

Etkinlikte kısa dikey video ürünü YouTube Shorts için yeni araçları da tanıtıldı. Üreticiler, ham görüntüleri düzenlenmiş kliplere dönüştürebilecek ve müzik, geçiş efektleri ve seslendirme ekleyebilecek. Ayrıca uygun videolardaki diyaloglar, şarkıya dönüştürülerek Shorts formatında kullanılabilecek.

YouTube 100 milyar dolar para dağıttı

Veo 3 adlı en yeni yapay zeka video üreticisinin de YouTube Shorts ile entegre edileceği açıklandı. CNBC'nin haziran ayında yayınladığı habere göre, Google'ın söz konusu yapay zekayı eğitirken platformdaki bazı videolardan yararlandığı belirtilmişti.

YouTube, Nisan ayında 20. yaşını kutlayarak platformda 20 milyardan fazla video bulunduğunu bildirmişti. Geçen yıl YouTube CEO'su Neal Mohan, 2021 ile 2024 arasında üreticilere 70 milyar dolar ödendiğini açıklamıştı.

YouTube 100 milyar dolar para dağıttı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir YouTube reklamı hayatını değiştirdi! İstifa etti, yeni işe başladı ve zengin oldu!
ETİKETLER
#yapay zeka
#youtube
#ödemeler
#Içerik Üreticileri
#Youtube Shorts
#Video Üretim
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.