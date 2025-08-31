Akaryakıt kampanyaları güncellendi! Kredi kartı ile yakıt alarak 10 depo bedava yakıt alabilirsiniz

Otomobil sahipleri için yakıt masrafı, bütçenin en önemli kalemlerinden birini oluşturur. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar devam ederken, bankaların ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin işbirliğiyle sunulan promosyonlar, sürücülere önemli bir tasarruf imkânı sunuyor. Özellikle yaz tatili dönüşü ve şehir içi trafiğin yoğunlaştığı Ağustos ayında daha da anlam kazanan bu kampanyalar, doğru kartı ve doğru istasyonu seçen araç sahiplerine yüzlerce liralık avantaj sağlıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN KRİTİK? BANKALARIN VE MARKALARIN ORTAK HAMLESİ

Akaryakıt, küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle sürekli değişen bir fiyat yapısına sahiptir. Bu durum, araç kullanıcılarının maliyetlerini doğrudan etkiler. Bankalar, bu durumu avantaja çevirmek ve müşteri sadakatini artırmak amacıyla, akaryakıt dağıtım şirketleriyle işbirliği yaparak kredi kartı kullanıcılarına cazip fırsatlar sunar. Bu kampanyalar, sadece puan veya indirim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tüketicilerin belirli bir markanın istasyonuna yönelmesini de teşvik eder.

AĞUSTOS AYININ CAZİP AKARYAKIT KAMPANYALARI VE KAZANÇ YOLLARI

Ağustos ve Eylül 2025'i kapsayan dönemde bankalar, kredi kartı veya banka kartı kullanıcıları için çeşitli akaryakıt kampanyaları duyurdu. İşte bu kampanyalardan öne çıkanlar ve kazanç yolları:

Yapı Kredi World ile Shell: Worldcard kullanıcıları, 16 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında Shell istasyonlarında 4 kez 1.000 TL'lik akaryakıt alımı yaptıklarında 300 TL indirim kazanıyor. Bu kampanya, belirlenen harcama limitine ulaşıldığında doğrudan bir nakit avantajı sağlıyor.

Axess ile Petrol Ofisi: Axess kart sahipleri, 16 Ağustos – 30 Eylül arasında Petrol Ofisi istasyonlarında farklı günlerde yapılacak 900 TL ve üzeri 4 alışverişe, kartın mobil uygulaması üzerinden (Juzdan) katılırlarsa 300 TL chip-para kazanabiliyor. SMS ile katılımda ise bu tutar 275 TL olarak belirlenmiş.

Paraf ile TotalEnergies: Paraf kart kullanıcıları için de benzer bir kampanya yürürlüğe girdi. 16 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında TotalEnergies istasyonlarında farklı günlerde yapılacak 1.000 TL ve üzeri 4 alışverişe 300 TL ParafPara hediye ediliyor.

Denizbank Bonus: Denizbank'ın Bonus kartı kullanıcıları, 1-31 Ağustos tarihleri arasında 4 kez 1.500 TL ve üzeri harcama yaptıklarında, 5. alışverişlerinde 500 TL'ye varan indirim hakkı elde ediyor. Bu da ay içinde en yüksek nakit avantajı sağlayan kampanyalardan biri olarak öne çıkıyor.

Diğer Cazip Fırsatlar: TEB Bonus, 16-31 Ağustos arasında tek seferde yapılacak 2.000 TL ve üzeri alışverişe 250 TL Bonus hediye ediyor. VakıfBank World, Ağustos ayı boyunca Bankomat Kart ile yapılacak 4 adet 1.000 TL ve üzeri harcamaya 225 TL Worldpuan kazandırıyor. Maximum ise 1-31 Ağustos'ta 750 TL ve üzeri harcamalara toplamda 250 TL MaxiPuan veriyor.

Ziraat Bankası Bankkart'ın İkili Kampanyası: Ziraat Bankası, Lukoil istasyonlarında geçerli olan %3 indirim uygulamasının yanı sıra, 16 Ağustos – 30 Eylül arasında Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde yapılacak 900 TL ve üzeri 4 alışverişe 300 TL Bankkart Lira vererek iki farklı kampanyayı aynı anda sunuyor.

EN YÜKSEK AVANTAJI YAKALAMANIN YOLLARI

Bu kampanyalardan en iyi şekilde faydalanmak için bazı pratik adımlar izlemek gerekir: