Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Akaryakıt kampanyaları güncellendi! Kredi kartı ile yakıt alarak 10 depo bedava yakıt alabilirsiniz

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürücülerin bütçesini zorlarken, bankaların akaryakıt kampanyaları bu yükü hafifletiyor. Kredi kartı kullanıcıları, belirli şartları yerine getirdiklerinde 500 TL’ye varan indirim veya puan kazanabiliyor. Bu da güncel fiyatlarla yaklaşık 10 litre bedava yakıt anlamına geliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akaryakıt kampanyaları güncellendi! Kredi kartı ile yakıt alarak 10 depo bedava yakıt alabilirsiniz
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 10:26

Otomobil sahipleri için yakıt masrafı, bütçenin en önemli kalemlerinden birini oluşturur. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar devam ederken, bankaların ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin işbirliğiyle sunulan promosyonlar, sürücülere önemli bir tasarruf imkânı sunuyor. Özellikle yaz tatili dönüşü ve şehir içi trafiğin yoğunlaştığı Ağustos ayında daha da anlam kazanan bu kampanyalar, doğru kartı ve doğru istasyonu seçen araç sahiplerine yüzlerce liralık avantaj sağlıyor.

Akaryakıt kampanyaları güncellendi! Kredi kartı ile yakıt alarak 10 depo bedava yakıt alabilirsiniz

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN KRİTİK? BANKALARIN VE MARKALARIN ORTAK HAMLESİ

Akaryakıt, küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle sürekli değişen bir fiyat yapısına sahiptir. Bu durum, araç kullanıcılarının maliyetlerini doğrudan etkiler. , bu durumu avantaja çevirmek ve müşteri sadakatini artırmak amacıyla, akaryakıt dağıtım şirketleriyle işbirliği yaparak kullanıcılarına cazip fırsatlar sunar. Bu kampanyalar, sadece puan veya indirim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tüketicilerin belirli bir markanın istasyonuna yönelmesini de teşvik eder.

Akaryakıt kampanyaları güncellendi! Kredi kartı ile yakıt alarak 10 depo bedava yakıt alabilirsiniz

AĞUSTOS AYININ CAZİP AKARYAKIT KAMPANYALARI VE KAZANÇ YOLLARI

Ağustos ve Eylül 2025'i kapsayan dönemde bankalar, kredi kartı veya banka kartı kullanıcıları için çeşitli akaryakıt kampanyaları duyurdu. İşte bu kampanyalardan öne çıkanlar ve kazanç yolları:

Yapı Kredi World ile Shell: Worldcard kullanıcıları, 16 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında Shell istasyonlarında 4 kez 1.000 TL'lik akaryakıt alımı yaptıklarında 300 TL indirim kazanıyor. Bu kampanya, belirlenen harcama limitine ulaşıldığında doğrudan bir nakit avantajı sağlıyor.

Axess ile : Axess kart sahipleri, 16 Ağustos – 30 Eylül arasında Petrol Ofisi istasyonlarında farklı günlerde yapılacak 900 TL ve üzeri 4 alışverişe, kartın mobil uygulaması üzerinden (Juzdan) katılırlarsa 300 TL chip-para kazanabiliyor. SMS ile katılımda ise bu tutar 275 TL olarak belirlenmiş.

Paraf ile TotalEnergies: Paraf kart kullanıcıları için de benzer bir kampanya yürürlüğe girdi. 16 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında TotalEnergies istasyonlarında farklı günlerde yapılacak 1.000 TL ve üzeri 4 alışverişe 300 TL ParafPara hediye ediliyor.

Denizbank Bonus: Denizbank'ın Bonus kartı kullanıcıları, 1-31 Ağustos tarihleri arasında 4 kez 1.500 TL ve üzeri harcama yaptıklarında, 5. alışverişlerinde 500 TL'ye varan indirim hakkı elde ediyor. Bu da ay içinde en yüksek nakit avantajı sağlayan kampanyalardan biri olarak öne çıkıyor.

Diğer Cazip Fırsatlar: TEB Bonus, 16-31 Ağustos arasında tek seferde yapılacak 2.000 TL ve üzeri alışverişe 250 TL Bonus hediye ediyor. VakıfBank World, Ağustos ayı boyunca Bankomat Kart ile yapılacak 4 adet 1.000 TL ve üzeri harcamaya 225 TL Worldpuan kazandırıyor. Maximum ise 1-31 Ağustos'ta 750 TL ve üzeri harcamalara toplamda 250 TL MaxiPuan veriyor.

Ziraat Bankası Bankkart'ın İkili Kampanyası: Ziraat Bankası, Lukoil istasyonlarında geçerli olan %3 indirim uygulamasının yanı sıra, 16 Ağustos – 30 Eylül arasında Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde yapılacak 900 TL ve üzeri 4 alışverişe 300 TL Bankkart Lira vererek iki farklı kampanyayı aynı anda sunuyor.

Akaryakıt kampanyaları güncellendi! Kredi kartı ile yakıt alarak 10 depo bedava yakıt alabilirsiniz

EN YÜKSEK AVANTAJI YAKALAMANIN YOLLARI

Bu kampanyalardan en iyi şekilde faydalanmak için bazı pratik adımlar izlemek gerekir:

  • Kampanya Koşullarını Dikkatlice Okuyun: Harcama limitleri, alışveriş sayısı, katılım şekli (SMS veya uygulama üzerinden) ve geçerlilik tarihleri gibi detaylar kampanyadan faydalanmak için önemlidir.
  • Doğru Kartı Seçin: Sahip olduğunuz kartlar arasında en yüksek puan veya indirim veren bankayı ve akaryakıt istasyonunu belirleyin.

  • Süreci Takip Edin: Kampanya süresince yaptığınız harcamaları ve kalan haklarınızı bankanızın mobil uygulaması üzerinden takip edin.

    Akaryakıt kampanyaları güncellendi! Kredi kartı ile yakıt alarak 10 depo bedava yakıt alabilirsiniz
ETİKETLER
#akaryakıt fiyatları
#bankalar
#kredi kartı
#petrol ofisi
#Akaryakıt Indirimi
#Kampanyalar
#Shell
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.