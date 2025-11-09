Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Amatör balıkçı hayatının şansını yakaladı! Görenler inanamadı, oltaya takılan balık tam 50 kilo

Sakarya’da ailesiyle birlikte gittiği piknikte balık tutmak isteyen vatandaşın oltasına 50 kilogram ağırlığında bir yayın balığı takıldı. Şanslı balıkçının görenleri şaşkına çeviren dev balığı 20 bin TL’ye sattığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 16:41

Ailesiyle birlikte gittiği piknikte oltasını nehre atan amatör balıkçı belki de hayatının şansını yakaladı. Suya atılan oltanın bir süre sonra hareket ettiğini fark eden balıkçı hemen avını kıyıya çekmek için oltasını sarmaya başladı. Ancak işi kolay olmadı. Büyük bir mücadelenin ardından kıyıya çekilen yayın balığının büyüklüğü hem balıkçı ve ailesini hem de çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi.

Amatör balıkçı hayatının şansını yakaladı! Görenler inanamadı, oltaya takılan balık tam 50 kilo


Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde karaya çıkarılan balığın büyüklüğü dikkati çekti. Çevrede toplanan vatandaşların, balığın ağırlığı üzerine "Rahat bir 70 kilosu var" şeklinde yorumlar yaptığı duyuldu. Amatör balıkçının, oltayla yakaladığı yaklaşık 50 kilogramlık dev yayın balığını 20 bin liraya sattığı öğrenildi.

Amatör balıkçı hayatının şansını yakaladı! Görenler inanamadı, oltaya takılan balık tam 50 kilo

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsunlu balıkçı Samsunspor'un başarısını hamsiyi 25 liradan satarak kutladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kilometrelerce hayalet ağ tespit edildi! Yüzlerce balık canlı kurtarıldı
ETİKETLER
#piknik
#balıkçılık
#Yayın Balığı
#Dev Balık
#Satıldı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.