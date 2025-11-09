Amatör balıkçı hayatının şansını yakaladı! Görenler inanamadı, oltaya takılan balık tam 50 kilo

Ailesiyle birlikte gittiği piknikte oltasını nehre atan amatör balıkçı belki de hayatının şansını yakaladı. Suya atılan oltanın bir süre sonra hareket ettiğini fark eden balıkçı hemen avını kıyıya çekmek için oltasını sarmaya başladı. Ancak işi kolay olmadı. Büyük bir mücadelenin ardından kıyıya çekilen yayın balığının büyüklüğü hem balıkçı ve ailesini hem de çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi.



Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde karaya çıkarılan balığın büyüklüğü dikkati çekti. Çevrede toplanan vatandaşların, balığın ağırlığı üzerine "Rahat bir 70 kilosu var" şeklinde yorumlar yaptığı duyuldu. Amatör balıkçının, oltayla yakaladığı yaklaşık 50 kilogramlık dev yayın balığını 20 bin liraya sattığı öğrenildi.