Kilometrelerce hayalet ağ tespit edildi! Yüzlerce balık canlı kurtarıldı

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti’nde gerçekleştirdiği hayalet ağ taraması yasa dışı yollarla avcılık yapmak isteyenlere darbe vurdu. Yapılan taramada Gölete gizlice bırakılmış 5 kilometre uzunluğundaki misina ağ tespit edilerek toplandı.

Ağa takılan 500 balık canlı olarak kurtarılırken, bunlardan 300 balık gölete salındı, 200 balık ise anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’na nakledildi.