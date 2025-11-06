Menü Kapat
Yaşam
 Şenay Yurtalan

Kilometrelerce hayalet ağ tespit edildi! Yüzlerce balık canlı kurtarıldı

Bolu’daki Taşlıyayla Göleti’nde gerçekleştirilen taramada 5 kilometre uzunluğunda hayalet ağ tespit edildi. Yasadışı olarak göle bırakılan ağ Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanırken, ağa takılan 500 balık canlı olarak kurtarıldı.

Kilometrelerce hayalet ağ tespit edildi! Yüzlerce balık canlı kurtarıldı
06.11.2025
06.11.2025
saat ikonu 16:05

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti’nde gerçekleştirdiği hayalet ağ taraması yasa dışı yollarla yapmak isteyenlere darbe vurdu. Yapılan taramada Gölete gizlice bırakılmış 5 kilometre uzunluğundaki misina ağ tespit edilerek toplandı.

Kilometrelerce hayalet ağ tespit edildi! Yüzlerce balık canlı kurtarıldı

Ağa takılan 500 balık canlı olarak kurtarılırken, bunlardan 300 balık gölete salındı, 200 balık ise anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’na nakledildi.

Kilometrelerce hayalet ağ tespit edildi! Yüzlerce balık canlı kurtarıldı
