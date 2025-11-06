Arsız hırsız kameraya el sallamıştı: Bir saat sonra yakalandı

Konya’da gerçekleşen olayda bir aracın içinden 50 bin TL para çalındığı fark edildi. Araç sahibi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hemen harekete geçti ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

KAMERAYA EL SALLADI



Polis ekipleri tarafından incelenen kamera görüntülerinde, parayı çalan şahsın güvenlik kameralarını gördükten sonra yüzünü saklamak yerine el salladığını tespit etti. Elde edilen görüntüler ışığında hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin 15 yaşındaki D.K olduğu belirlendi. Güvenlik ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda suça sürüklenen çocuğu 1 içinde çaldığı paralarla birlikte yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, çalınan 50 TL de sahibine teslim edildi.