Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Arsız hırsız kameraya el sallamıştı: Bir saat sonra yakalandı

Konya’da bir araçtan para çalan hırsız, güvenlik kamerasını fark ettikten sonra yüzünü saklamak yerine kameraya el salladı. Ancak kimliği kısa sürede tespit edilen hırsız bir saat sonra üzerindeki paralarla yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 15:36

’da gerçekleşen olayda bir aracın içinden 50 bin TL para çalındığı fark edildi. Araç sahibi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hemen harekete geçti ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Arsız hırsız kameraya el sallamıştı: Bir saat sonra yakalandı

KAMERAYA EL SALLADI

ekipleri tarafından incelenen kamera görüntülerinde, parayı çalan şahsın güvenlik kameralarını gördükten sonra yüzünü saklamak yerine el salladığını tespit etti. Elde edilen görüntüler ışığında hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin 15 yaşındaki D.K olduğu belirlendi. Güvenlik ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda suça sürüklenen çocuğu 1 içinde çaldığı paralarla birlikte yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, çalınan 50 TL de sahibine teslim edildi.

Arsız hırsız kameraya el sallamıştı: Bir saat sonra yakalandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hırsızlar çok uzağa kaçamadı! Birkaç saat içinde yakalandılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Profesyonel hırsız' işletme sahibini şaşkına çevirdi
ETİKETLER
#hırsızlık
#polis
#konya
#güvenlik kamerası
#Asayİş
#Çocuk Suç
#Çocuk Suçluları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.