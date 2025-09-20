Menü Kapat
 | Özge Sönmez

Bakan Kacır TGRT Haber standını ziyaret etti! 'Teknoloji yolculuğu heyecanını paylaşıyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST alanında TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi standını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Kacır, "Türkiye mili teknoloji hamlesi yolculuğundaki hedeflerine adım adım yürümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

tgrthaber.com
20.09.2025
21.09.2025
Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açan Havacılık, ve Festivali yerli ve milli ürünler vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da heyecan devam ederken SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi stantlarını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tgrthaber.com'un sorularını yanıtladı.

Bakan Kacır TGRT Haber standını ziyaret etti! 'Teknoloji yolculuğu heyecanını paylaşıyoruz'

"GENÇLERİMİZİ HAZIRLADIĞI PROJELER AYRI BİR İFTİHAR KONUSUDUR"

TEKNOFEST hakkında konuşan Kacır, "Yine yüz binlerce misafirimiz var. Türkiye'nin teknoloji yolculuğu heyecanını paylaşıyoruz. Gençlerimizi hazırladığı projeler de ayrı bir iftihar konusudur. Ümit ediyorum ki projeleri gelecekte teknoloji girişimlerine dönüşecek. Ve Türkiye mili teknoloji hamlesi yolculuğundaki hedeflerine adım adım yürümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

