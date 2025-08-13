Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Beyzbol sopasıyla ölümüne dayak! Amca dehşeti kamerada!

Adana'nın Seyhan ilçesinde, miras yüzünden anlaşmazlık yaşayan amca ile yeğenin tartışması hastanede son buldu. Sabah işe gitmek için evden çıkan 38 yaşındaki Mehmet A. cadde üzerinde ilerlerken arkadan gelen amcası beyzbol sopasıyla saldırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 10:15

Adana'da meydana gelen miras anlaşmazlığı hastanede bitti. 38 yaşındaki Mehmet A., 9 Ağustos'ta Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde yürüdüğü sırada, iddiaya göre miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan dayısı M.A'nın saldırısına uğradı.

BEYZBOL SOPASIYLA ARKADAN SALDIRDI

Şüphelinin beyzbol sopasıyla darbettiği Mehmet A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet A, polis merkezine gidip dayısından şikayetçi oldu. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beyzbol sopasıyla ölümüne dayak! Amca dehşeti kamerada!

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelinin, arkasından yaklaştığı yeğenine sopayla saldırması yer aldı.

İŞE GİDERKEN ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Mehmet A, 10 yıl önce vefat eden dedesinin Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönüm tarlasının paylaşımı nedeniyle annesi ve dayıları arasında anlaşmazlık çıktığını söyledi. Dayılarının annesine mirastan feragat etmesi için baskı yaptığını öne süren Mehmet A, buna karşı çıkması üzerine M.A'nın iş yerine gelip kendisini tehdit ettiğini savundu.

Beyzbol sopasıyla ölümüne dayak! Amca dehşeti kamerada!


Mehmet A, saldırının işe gittiği sırada yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Kafa travması geçirmişim. Şu an başımda 15 dikiş var, her yerim yara içinde. Dayımın bir an önce yakalanmasını istiyorum. Doktor rapor verdi, çalışamıyorum. Bu adam gezerse yine gelip aynısını yapacak. Karşımdan gelip bana tokat atsaydı dayıma elim kalkmazdı. Hainlikle arkamdan gelip beyzbol sopasıyla kafama vurdu. Yere düştükten sonra vurmaya devam ediyor. Böyle dayılık, vicdansızlık olmaz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bodrum'da sır dolu cinayet! İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
ETİKETLER
#adana
#saldırı
#Aile Kavgası
#Miras Anlaşmazlığı
#Beyzbol Sopa
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.