TGRT Haber
Hava Durumu
19°
Ekonomi
Erzincan’da genç mühendis 100 tonluk hedefe ulaştı

Erzincan’da ziraat mühendisi Muhammed Yusuf Ciminli’nin kurduğu serada 100 tonluk üretim hedefi gerçekleşti. Projede çalışan kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de üretime güç katıyor.

’ın Mahallesi’nde ziraat mühendisinin hayata geçirdiği projesi, hem bölge ekonomisine hem de kadın istihdamına katkı sağlıyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 2021 yılında mezun olan 27 yaşındaki Muhammed Yusuf Ciminli, kendi arazisinde kurduğu 8 dekarlık serayla başladığı üretimde kısa sürede başarı elde etti.

Erzincan’da genç mühendis 100 tonluk hedefe ulaştı

Ciminli, toplamda 200 dekarlık arazide tarımsal üretim yaptığını belirterek, "150 dekarlık alanda ve baklagil üretimi gerçekleştiriyoruz. Geri kalan 50 dekarlık alanda ise 8 dekar sera ve 40 dekarda açık alanda sebze üretimimiz bulunuyor. Kapya biberde 75 bin kökten 100 tonun üzerinde, salçalık domateste ise 20 bin kökten yaklaşık 70-80 tonluk bir hasat beklentimiz vardı. Eylül ayının sonuna gelirken hedeflerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Sezon boyunca günlük ortalama 10 kişiye sağladıklarını belirten Ciminli, özellikle kadınların emeğinin üretimde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Erzincan’da genç mühendis 100 tonluk hedefe ulaştı

KADINLAR GURURLA ÇALIŞIYOR

Serada çalışan ev hanımı Kadriye Çakmak ise üretim sürecinde yaşadıkları zorlukları ve motivasyonlarını anlattı. Çakmak, "Yaklaşık 3-4 aydır bu serada çalışıyoruz. Yaz aylarında sabah beşte başlayıp öğleden sonra ikiye kadar, havalar serinlediğinde ise sabah sekizden dörde kadar çalışıyoruz. Ev ekonomisine katkı sağlamak için buradayız. Günlük yevmiyeyle çalışıyoruz ama yaptığımız işten gurur duyuyoruz" dedi.

TGRT Haber
