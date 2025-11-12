Böyle evlat olmaz olsun! Annesine sinirlendi, evi ateşe verdi

Kategoriler
Aksaray'da 24 yaşındaki K.D., annesi H.D. ile tartıştı. Tartışmanın ardından K.D. perdeleri çakmakla yaktıktan sonra evden koşarak ayrıldı. Anne H.D. kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı.
Alevler kısa sürede müstakil evin odasını sararken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumanlardan etkilenen anne sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak müdahale edildi. Polis ekipleri evi ateşe verip kaçan K.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.